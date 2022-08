Kopakabrána představuje zápasy amatérského fotbalu coby ideální dovolenkovou destinaci, kterou mají fanoušci přímo za rohem, s pohodou, dobrým jídlem a vychlazeným pivem. Cílem projektu, jehož tradičním ambasadorem je Pavel Horváth, je zvýšit návštěvnost na soutěžích krajské a okresní úrovně. Kapela Yo Yo Band pro kampaň předělala svůj hit vonící exotikou Jedem do Afriky na Jedeme na hřiště.

„Amatérské fotbalové kluby mají spoustu problémů, stále méně hráčů i peněz. Každý rok proto objíždíme oddíly a zjišťujeme jejich potřeby. Příkladem jsou Byšice, které si podobně jako jiné kluby přejí dostat diváky zpátky na svůj stadion. Návštěvy klesaly kvůli covidu, ale i před ním. Proto jsme vymysleli kampaň, abychom fanoušky znovu přitáhli na fotbal,“ vysvětluje Jan Odložil, manažer projektu Gambrinus Kopeme za fotbal.

Pivovar Gambrinus v rámci svého projektu Kopeme za fotbal, který razí heslo „Kde se hraje, tam to žije!“, dlouhodobě a systematicky pomáhá klubům materiálním vybavením, vylepšováním zázemí, ale také si dává za cíl rozvíjet komunitní život v obcích, což je úzce propojené právě s fotbalem. Za dvanáct let existence projektu investoval do amatérského fotbalu miliony korun. Každý zapojený klub za sezonu obdrží ceny v průměrné hodnotě 25 tisíc korun.

„Jakákoli pomoc menším oddílům je chvályhodná, to chybí nejvíc. A přitom největší hvězdy se nelíhnou jen v akademiích, ale vzešly i z vesnických klubů. Jako třeba Pavel Nedvěd nebo Milan Baroš,“ vyjmenovává bývalá esa světové scény Jiří Kábrt, trenér Čečelic, které se v rámci Kopakabrány utkaly s TJ Byšice.

Letos projekt nabídl fanouškům zážitkovou dovolenou na Kopakabráně z portálu největšího českého prodejce zájezdů Invia.cz, kterou využilo množství fanoušků. Ty autobus dovezl zdarma z Prahy do vesnice Byšice na Mělnicku.

Mužstva během znělky Ligy mistrů přivedl na hřiště bývalý prvoligový a mezinárodní rozhodčí Pavlín Jirků. Překvapivě vyhráli hosté, kteří působí v okresním přeboru. Účastníka I. B třídy porazili 2:1 po gólech Pavla Douděry a Jiřího Szena, za Byšice korigoval Daniel Vlach. „Vyhráli jsme, ale svět se nezboří,“ dodává šťastnější z trenérů Jiří Kábrt. „Důležitější zápasy, už ty o body, nás čekají za týden.“

Domácí kouč Daniel Hnízdil si pochvaloval návštěvu bezmála dvou stovek příznivců, což považoval v konkurenci dalších velkých akcí v okolí včetně Mělnického koštu za skvělé číslo. „Výtěžek z akce jde ve prospěch klubu, to je paráda pro vesnický fotbal. Podpora projektu Gambrinus Kopeme za fotbal je skvělá,“ říká Daniel Hnízdil.

Rozhodčí Jirků se staral o dobrou náladu, v minulosti ho proslavily vtipné kousky během ligových zápasů. Před lety například udělil žlutou kartu psovi, který se zaběhl na trávník. I v Byšicích neustále žertoval. Během občerstvovací pauzy si odskočil do stánku pro Gambrinus a hlasitě se dožadoval odpočinku při využití technologie VAR.

„Už dvaadvacet let nepískám, ale když mě někdo pozve, velice rád přijedu. Chci, ať se diváci pobaví. Neměli bychom zatratit ani tenhle nižší fotbal, menší kvalitu hráči kompenzují obrovským nasazením,“ říká Pavlín Jirků, muž s typickým císařovským knírem.

Zápas sledovali i dva ambasadoři projektu Kopakabrána, fotbalový komentátor a moderátor Petr Svěcený, a Patrik Hezucký, moderátor, herec a dabér. „Každá podpora sportu a sportování na malých městech nebo vesnicích je v dnešní době fajn, tento projekt je jednoduše skvělý. Pro mě amatérský fotbal znamená zpestření mezi vysíláním českého ligového a evropského fotbalu,“ říká Petr Svěcený.

S Hezuckým si ťukli pivem a zakousli se do voňavých klobás. „Přestěhoval jsem se z Prahy do Čerčan právě proto, abych mohl se svým synem chodit na tyhle super zápasy,“ prozrazuje Patrik Hezucký. „Má to pro nás kouzlo. Můžeme sedět, dát si něco dobrého k jídlu a pití a sledovat, jak se ostatní potí. Fantastické! Nemusím nikam cestovat, a přitom si připadám jako na dovolené. Jako malý jsem fotbal hrával, ale teď bych si zlámal kosti.“

Po zápase přítomné roztančil koncert Yo Yo Bandu, který kromě inovované verze hitu Jedem do Afriky zahrál i další pecky jako Rybitví, Karviná, Kladno nebo Jó, já jsem srab. „V Byšicích jsme udělali první pořádnou Kopakabránu. Věříme, že ostatní týmy si to vezmou také za své a uspořádají je při svých zápasech,“ vybízí kluby Jan Odložil.