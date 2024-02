Transfer, o němž se poprvé psalo hned zkraje roku, byl ve středu potvrzen. Pětadvacetiletý fotbalista Pavel Bucha po více než pěti letech opouští plzeňskou Viktorii a vyzkouší si zámořskou Major League Soccer (MLS), v níž bude hájit barvy FC Cincinnati.

Fotbalový záložník Pavel Bucha pózoval s agentem Viktorem Kolářem na stadionu FC Cincinnati. | Foto: Grace Bradley/FC Cincinnati

„Strávil jsem ve Viktorce přes pět let, na které nikdy nezapomenu. Chtěl bych poděkovat všem, i fanouškům, kteří mě vždy podporovali a hrát před nimi bylo výjimečné. I na dálku budu klubu dál držet palce a pozorně sledovat výsledky,“ vzkázal Pavel Bucha ze zámoří, kde už delší dobu individuálně trénoval a čekal na pracovní povolení.

Teď už nic nebrání tomu, aby oblékl dres Cincinnati FC, v klubu z Ohia podepsal Bucha smlouvu do roku 2026 s následnou opcí.

„Pavel dostal nabídku, která je hlavně pro něj i velkou životní výzvou. Je po všech stránkách zajímavá. Děkujeme mu za skvělé roky v Plzni a všichni mu přejeme, aby se dokázal v americké soutěži prosadit,“ okomentoval odchod kreativního záložníka Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

1/3 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor Pavel Bucha v přípravném zápase s Ferencvarosem Budapešť (0:0). 2/3 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Záložník plzeňské Viktorie Pavel Bucha během soustředění ve španělském Benidormu. 3/3 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Bucha v přípravném zápase s německým 1. FC Heidenheim.

Rodák z Nelahozevsi jako pětiletý poprvé přičichl k fotbalu v Kralupech na Čechii, po dvou letech zamířil do Neratovic. Další necelé dvě sezony stačily, aby se z mělnického regionu stěhoval do Slavie. V Edenu navštěvoval od páté třídy i základní školu. Mezi tamními talenty se neztratil. Naopak. Často navlékal i kapitánskou pásku. Jako jeden z mála odchovanců pak nahlédl do prvoligového mužstva.

Za poměrně dramatických okolností v létě 2018 přišel do Plzně, když si vyvzdoroval odchod z pražské Slavie. Postupně se vypracoval v jednu z opor. V červenomodrém dresu Viktorie získal v roce 2022 titul a následně si zahrál Ligu mistrů. Celkem za ní odehrál 121 ligových zápasů, v nichž vstřelil 22 gólů. V pohárové Evropě přidal dalších 29 utkání a tři branky.

„Pavlův přestup do USA může být pro někoho překvapivý, nicméně MLS je v našich očích soutěží s obrovským fotbalovým a marketingovým potenciálem, který bude umocněn světovým šampionátem v roce 2026. Stále se vylepšující sportovní infrastruktura, stoupající zájem médií, a především stále narůstající fanouškovské zázemí dělá z MLS jeden z nejperspektivnější fotbalových trhů světa,“ doplnil Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Bucha se teď poměří v soutěži i s nejlepším fotbalistou světa Lionelem Messim, jenž hájí barvy Beckhamu klubu Inter Miami. V MLS působí i další hvězdy Sergio Busquets nebo Luis Suárez.