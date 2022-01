„Umělka by obrovskou měrou vylepšila podmínky pro trénink naší mládeže, zejména v zimním období, což by celý klub posunulo zase o třídu výš,“ slibuje si šéftrenér klubové mládeže Karel Vlasák.

„Už dávno máme hotový projekt a od začátku prosince konečně i stavební povolení. Aktuálně připravujeme podklady pro získání dotace včetně dalších administrativních kroků, které jsou nezbytné,“ přiblížil člen výboru FK Pšovka Mělník Libor Zůza, který má v klubu vybudování umělky od začátku na starosti.

Když se ještě dlouho před pandemií do vyřizování potřebných náležitostí pustil, nepočítal, že půjde o tak zdlouhavý proces. „Pracuji na tom snad už pět let, bylo nutné toho zařídit strašně moc, spoustu věcí jsem poznával a učil se za pochodu,“ potvrdil s tím, že po vyřešení administrativních komplikací s pozemky přišly další v podobě covidu.

Zimní fotbalový kalendář Mělnicka: s kým hraje váš oblíbený tým?

Původním záměrem bylo, aby na novém hřišti mohlo hrát v případě potřeby soutěžní utkání i A-mužstvo působící v kraji. To se ale nakonec podle všeho nepodaří. „Jsme omezení prostorem, víc ho prostě nemáme. Dosáhli jsme sice minimálních potřebných rozměrů, jenže ty byly v současnosti svazem aktualizované, takže A-tým mužů tam mistrovské zápasy asi hrát nebude, ale pro mládež a nižší soutěže by to mělo vyhovovat,“ objasnil Libor Zůza.

Mimochodem s nedostatečnými rozměry v současnosti Pšovka bojuje také u své hlavní plochy, kde je hrazení po celém obvodu umístěno příliš blízko. Nové vedení středočeského svazu na nedostatek, který by mohl vést ke zranění hráčů, upozornilo v závěru podzimní části na svých stránkách.

Jak potvrdil předseda klubu Miroslav Šťastný, počítají na Pšovce s tím, že oplocení budou muset přemístit do bezpečné vzdálenosti (2 metry od postranní a 4 metry od brankové čáry). „Budeme to muset řešit a zároveň na to najít i peníze, zadarmo to nikdo neudělá. Budeme o tom jednat i na valné hromadě,“ uvedl Miroslav Šťastný.

Mratín je oblíbenou destinací fotbalových hvězd, letos láká diváky na Šenkeříka

Ale zpět k umělce. Pro tréninkové účely včetně přátelských zápasů by nové hřiště mělo být plně vyhovující. Nabídnout by například kromě kvalitního osvětlení mělo i povrch, jaký v nejbližším okolí není. „Chtěli jsme umělku, která už se nezasypává tou nepříliš populární gumou. Podobnou už mají například v Klatovech, kde jsem se na ni byl i podívat. Jdou na ni výborné reference, hráči si ji velmi chválí. Je to už opravdu hodně podobné přírodní trávě,“ nastínil Zůza a doplnil, že ještě nedávno nebyl dokonce tento povrch schválený pro soutěžní zápasy. I to byla jedna z nečekaných komplikací a starostí.

Celkové náklady na výstavbu hřiště byly podle Libora Zůzy původně vyčísleny na třicet milionů korun. Vlivem současné ekonomické situace ale nejspíš budou o něco vyšší. S předpokládanou spoluúčastí ve výši třiceti procent má výraznou měrou pomoci město, kterému patří i pozemek.

„Máme už schválené, že město nám zařídí téměř celou spoluúčast, tuším snad 27,5 procenta. Jinak by to pro nás bylo likvidační. Lidé z vedení města v čele s panem starostou nám s tím vůbec velmi pomohli,“ ocenil Libor Zůza.

Čtenáři rozhodli: na pěnivou odměnu se může těšit tuhaňský střelec Jan Matucha

O dostatečné vytížení se pak kromě třinácti týmů všech pšoveckých kategorií postará v rámci výuky či dalších akcí i sousední základní škola, spolupráci má klub domluvenou i se školou a školkou v Mlazicích.

A kdy by se na umělce mohl odehrát první zápas či trénink? „Je to těžké odhadovat, protože kromě samotné umělky děláme ještě kompletní oplocení a také menší travnaté hřiště vhodné třeba pro zápasy přípravek. Ale věříme, že snad do příští zimy by to mohlo být,“ uzavřel Libor Zůza.

Situační výkres nového hřiště FK Pšovka MělníkZdroj: FK Pšovka Mělník