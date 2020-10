Třiadvacetiletý záložník původem z Mělníka je nesmírně gólově produktivní. Koneckonců když se družině trenéra Josefa Jarolíma (shoda jmen s ex-trenérem národního mužstva) v úvodu nedařilo, prohlásil šéf klubu Milan Plíšek: „Trenér říká, že na jednom hráči by naše ofenziva stát neměla, ale absence Jiřího Vokouna jde opravdu hodně znát.“

Teď se ho znovu dočkal v základní sestavě, teprve potřetí v letošním ročníku.

A šikula, jenž v létě vyměnil futsalový dres Mělníka za ceněnou destinaci na Podvinném mlýně, kde sídlí pražská Sparta, byl u všeho důležitého. Na zlatém podnose nejprve naservíroval lahůdku Hamadovi, sám pak třikrát skóroval.

Rázem tak poskočil do čela klubové tabulky střelců. Tak moc jsou jeho trefy pro Štětí důležité. Oproti loňské sezoně ale nemá na fotbal tolik času kvůli zmíněnému sparťanskému angažmá.

„V Mělníku to bylo takové rodinné, ve Spartě trénujeme pětkrát, někdy i šestkrát v týdnu,“ nastínil program u posledního korunovaného českého mistra a loňského účastníka Ligy mistrů.

A jak kloubí futsal s fotbalem? „Pokud se mi zápasy nekříží, chodím hrát i za Štětí. Futsal většinou bývá v pátek večer, ve Štětí se hraje v sobotu ráno, nebo hrajeme o víkendu někde venku. Dá se to skloubit, ale pokud hrajeme futsal v sobotu, upřednostňuji Spartu.“

To je pro Štětí, které bojuje v divizi o udržení, pochopitelně nemilá zpráva. Loni byl totiž Vokoun v nedohrané sezoně s jedenácti zásahy nejlepším střelcem celé soutěže. „Řekl bych, že to bylo spíš o štěstí. Do čeho jsem loni ve Štětí kopnul, to mi tam spadlo,“ nepřeceňoval svou bilanci. „A ve futsalovém Mělníku to bylo podobně,“ dodal k faktu, že i u svého futsalového zaměstnavatele patřil k nejlepším střelcům klubu.

Také proto si kromě Sparty vyzkoušel i futsalový reprezentační dres. V přípravě už má na kontě i dva zásahy, trenéři ho s sebou vzali i na kvalifikaci o mistrovství světa. Není tedy divu, že Štětí bez svého klíčové hráče opravdu strádá.