Hned čtyři odchody eviduje divizní Sokol Libiš. Na jinou adresu přitom zamířili dva ze tří hráčů, kteří v uplynulé neúplné sezoně nechyběli ani v jednom utkání áčka.

Krajní záložník Martin Šobr bude pokračovat na stejné soutěžní úrovni v Neratovicích. Tamní prostředí pro něj nebude neznámým, mezi oběma sousedními rivaly pendloval ještě coby mládežník.

„Martina jsem trénoval v mladším dorostu, takže se známe. Typologicky se nám hodí do našeho pojetí hry a hlavně zapadá do výběru hráčů, o které máme zájem. Jsem rád, že se rozhodl pro naše barvy," uvedl k přestupu trenér Neratovic Jiří Brunclík.

Rovněž dvacetiletý Libor Bíba v předčasně ukončené soutěži nasbíral jako jediný ve skupině C deset žlutých karet. Od nové sezony by měl tvrdit hru v A-třídním FC Mělník. Tomáš Kvída, další základní stavební kámen libišské obrany, se po jedenácti letech ve VOŠ a SOŠ Roudnice a v Libiši rozhodl pro návrat do Dolních Beřkovic, kde působil už v mládeži.

Rovným dílem mezi prvním a druhým týmem kohoutů rozdělil během podzimní části svých deset startů zkušený ex-ligista Jaroslav Škoda. Od nového soutěžního ročníku už bude k vidění pouze v okresním přeboru, nově ovšem v dresu Tišic.

Mělnický FC se v okresním měřítku už tradičně zařadil mezi kluby s největším „průtokem“ hráčů. Během úvodních dvaceti červnových dnů, kdy mohou přestupovat bez souhlasu mateřského oddílu za tabulkové odstupné, upustilo kabinu na Podolí hned sedm fotbalistů. Dva z nich – mladý brankář Dominik Hnízdil a Pavel Novotný – zamířili do B-třídních Byšic. S Mělníkem se oba rozloučili po jediném roce.

Volné přestupy hráčů nad patnáct let z klubů OFS Mělník

Libor Bíba (Libiš >>> FC Mělník)

Tomáš Kvída (Libiš >>> Dolní Beřkovice)

Jaroslav Škoda (Libiš >>> Tišice)

Martin Šobr (Libiš >>> Neratovice)

Marek Moravský (Záryby >>> Stará Boleslav)

Petr Vlk (Záryby >>> Akuma MB)

Lucas Bell (FC Mělník >>> Horoměřice)

Marek Fuksa (FC Mělník >>> Bechlín)

Dominik Hnízdil (FC Mělník >>> Byšice)

Matěj Hrnčíř (FC Mělník >>> Dyn. Nelahozeves)

David Mrázek (FC Mělník >>> Roudnice n. L.)

Pavel Novotný (FC Mělník >>> Byšice)

Jan Těmín – (FC Mělník >>> Dolní Beřkovice)

Jaroslav Jindřich (Dyn. Nelahozeves >>> Velký Borek)

Denis Dobiáš (Kralupy 1901 >>> Č. Kralupy)

Petr Jiřík (Kralupy 1901 >>> Libčany)

Zdeněk Kratochvíl (Kralupy 1901 >>> Dyn. Nelahozeves)

Jakub Štefek (Kralupy 1901 >>> Hvozdná)

Lukáš Frýzek (Vysoká >>> Lobkovice)

David Suchomel (Velký Borek >>> Horní Počaply)

Jaroslav Vostruha (Velký Borek >>> Kostelní Hlavno)

Josef Černý (Tišice >>> Všetaty)

Radek Strapko (Tišice >>> Čečelice)

Martin Prachař (Vojkovice >>> Vyšehořovice)

Karel Temiak (Vojkovice >>> Černuc)

Ondřej Vosmík (Vojkovice >>> Nová Ves)

Tomáš Vosmík (Vojkovice >>> Černuc)

Vladimír Poráč (Horní Počaply >>> Rovné)

Petr Bodnarčuk (Horní Beřkovice >>> Jeviněves)

Jaroslav Abrahám (Dolní Beřkovice >>> Hořín)

Marek Březina (Dolní Beřkovice >>> Cítov)

Jakub Dohnal (Dolní Beřkovice >>> Horní Počaply)

Tomáš Jelen (Dolní Beřkovice >>> Cítov)

Lukáš Jindřich (Dolní Beřkovice >>> Předonín)

Miroslav Pexa (Dolní Beřkovice >>> Cítov)

Vojtěch Šeda (Lobkovice >>> Tuhaň)

František Šimek ml. (PTZ Nelahozeves – Všestudy)

Michal Gregor (Řepín >>> Bezno-Sovinky)

Radko Nouzák (Řepín >>> Hořín)

Martin Bruner (Ovčáry >>> Všetaty)

Marek Paul (Jeviněves >>> Rovné)

Jakub Boušek (Cítov >>> Liběchov)

Zbyněk Líska (Cítov >>> Liběchov)

Petr Kaplánek (Všetaty >>> Kostelní Hlavno)

Marek Klár (Úžice >>> Horoměřice)

Adam Fiedler (Tursko >>> Č. Kralupy)

Martin Bouška (Chlumín >>> Ambassadors Praha)

Petr Brabec (Chlumín >>> Vojkovice)

Vojtěch Katrenčík (Chlumín >>> Tuhaň)

Jiří Srch (Chlumín >>> Tuhaň)