Mělnicko – Volný přestup. Novinka z aktualizovaného přestupního řádu FAČR má za sebou první ostrou zkoušku ohněm.

Z divizního týmu Libiše odchází pět hráčů do Polabanu Nymburk, mezi nimi je i devětadvacetiletý útočník Tomáš Petr (v bílém). | Foto: Antonín Čvančara

Jak hojně využívaly kluby z Mělnicka tuto novinku příchodu hráče za tabulkovou cenu bez nutnosti souhlasu mateřského oddílu? Z některých klubů odcházeli hráči doslova po desítkách.

Technicky celá novinka funguje tak, že v informačním systému svazu si oprávněný činovník klubu najde hráče, o kterého má zájem, a zadá volný přestup. Systém pak spočítá tabulkovou cenu, kterou nový klub uhradí na FAČR, a ten následně částku předá původnímu hráčovu klubu.

Jen z mělnické Pšovky takto odešlo třináct hráčů. „Nemůžeme s tím nic dělat. Samozřejmě nás to zasáhlo, ale my s nikým nechceme být za zle. Chceme s každým jednat. Mě nejvíce mrzí tento způsob odchodu u Jakuba Žižky do Dolních Beřkovic a Jiřího Mikuly do Horních Beřkovic," řekl předseda Pšovky Miroslav Šťastný.

Cena se odvíjí nejen od věku hráče, ale i od soutěže, ve které působí. Pokud přestupuje do nižší soutěže, sčítají se obě sumy dle soutěží a následně se dělí dvěma, aby ani jeden klub nepřišel zkrátka. U nového týmu se přitom počítá ta soutěž, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo oddílu.

Za fotbalistu staršího 33 let se potom žádné peníze nevyplácí.

Volné přestupy jsou možné pouze v období od prvního do dvacátého června s tím, že přestup proběhne až k prvnímu červenci. Mimo tento termín se pak dá klasicky přestupovat po dohodě obou klubů.

Novinkou je, že byla zrušena možnost hostování. Výše popsané se však týká pouze amatérů, nikoli profesionálních hráčů.