V Čechách má firma šest výrobních středisek, dvě jsou v Německu. „Podnikový turnaj hráli i kluci z Německa, kterým jsme trochu ukázali, jak se v Čechách hraje fotbal,“ řekl s úsměvem Kieryk.

Jste tedy z více měst?

Naštěstí ne. Všechno jsou kluci, kteří pracují ve Velvarech.

Věřili jste si ve finále regionálního kola v Rokycanech na penalty?

Říkal jsem, že můžeme kopat na velkou branku, ale soupeř prokoukl, že hrajeme fotbal, tak jsme zůstali na malých. V penaltách jsme měli štěstí, když soupeř zkoušel panenkovský dloubák. Ale trefil břevno.

Za koho chytáte?

Za Doksy I. A třídu Středočeského kraje. My jsme fotbalisti všichni, hrajeme převážně za Doksy.

Jaký je rozdíl v chytání ve velké a malé brance?

Pro mě je velká lepší, protože na malou nejsem zvyklý. Je moc malá a hodí se spíš na sálovku.

Brankář týmu Metal Trade Comax Zdeněk Kieryk.Zdroj: Deník/ Jana Moulisová

Kolikátou medaili jste už vyhrál?

Myslím si, že tato je pátá. Všechny jsou zatím zlaté. Tak ještě jednu do sbírky a můžeme skončit.

Kam dáváte poháry?

Jsou ve vitríně na recepci v práci. Tam je vystavujeme.

Co ostatní zaměstnanci říkají na to, že pořád vyhráváte?

Oni spíš čekají, až jednou nevyhrajeme, aby se nám mohli smát, že jsme už starý. (smích)

Ve čtvrtek budete obhajovat celkové prvenství. Nic jiného asi neberete,co?

Já jsem říkal už po kole na Kladně, že bych chtěl druhé místo a jet do lázní, protože po sezoně mě všechno bolí. Ale kluci by rádi zájezd někam do Španělska.

Zájezd jste vyhráli minulý rok.

Jo, jo. Byli jsme v Římě, bylo to hezké a skvěle připravené. Kluci byli spokojení, takže mají motivaci opět vyhrát.

