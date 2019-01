Mělnicko – Zvolte Hvězdu okresního přeboru za podzim roku 2012! Taková anketa zde přece nikdy nebyla a kdo jiný, než Mělnický deník, který dlouhé roky mapuje celý fotbalový okres, by se do podobného projektu měl pustit. Samozřejmě s Vámi, jeho čtenáři!

Hvězda okresního přeboru

Vy v následujících týdnech rozhodnete, kdo premiérově vystoupí na nejvyšší stupínek. Cílem ankety není najít nejlepšího hráče, což ani objektivně nelze zjistit, nýbrž najít toho, kdo má nejen fotbalové kvality, ale umí diváky i pobavit a získat si jejich sympatie. Od pátku 1. února do pátku 8. března 2013 budete vybírat ze čtrnáctky nominovaných hráčů (každý tým dodal svého nejlepšího hráče). Jejich jména a vizitky poprvé odtajníme v pátečním tištěném vydání Mělnického deníku.

Nejstaršímu je 48, nejvíce je záložníků

A vybírat bude určitě z čeho. Nejvyšší okresní soutěž je totiž také na Mělnicku na šikuly bohatá, někteří jsou starší, zkušenější, jiní mladí, nadaní a učí se. Nejmladšímu nominovanému je 20, naopak nejstaršímu 48 let. Ze čtrnácti hráčů je jeden brankář, dva obránci, šest záložníků a pět útočníků. Z nich vzejde ten nejlepší, kterého vyberete právě vy.

Hlasovat se bude pomocí originálních kuponů, které budou každý den až do 8. března 2013 vycházet na stránkách Mělnického deníku.

Vyplněný lístek se zaškrtnutým JEDNÍM jménem vašeho favorita (jen ze čtrnácti nominovaných) zašlete na adresu Mělnického deníku (Fibichova 3388, 276 01 Mělník), nebo vhoďte do schránky u sídla Mělnického deníku, popřípadě zaneste přímo do redakce. Vítězný fotbalista a také tři z hlasujících se mohou těšit na zajímavé ceny.

Přejeme šťastnou volbu!