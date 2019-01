Jablonec – V české nejvyšší soutěži se zatím jen mihnul, teď má ovšem šanci přičichnout k jedné z nejkvalitnějších lig Evropy. Fotbalista Tomáš Čvančara odchází z Jablonce na půlroční hostování do italského Empoli. Účastník série A poté může na hráče uplatnit opci.

Tomáš Čvančara s dresem Empoli FC, kam odešel z Jablonce na půlroční hostování. | Foto: Empoli FC

„Empoli ho sledovalo už více než rok, nabídka na hostování přišla už v létě, to však ještě nebyl klubem uvolněn,“ prozradil Mělnickému deníku Antonín Čvančara, otec hráče. Vytáhlý útočník změní adresu už několikátý rok po sobě. Ještě v létě 2016 přitom oblékal dres Sokola Libiš. Přes pražský Meteor a Slavii zamířil loni v zimě do Jablonce. Na severu Čech kromě juniorské ligy nahlédl i do nejvyšší soutěže, i když zatím pouze na jedinou minutu.

V klubu z Toskánska by měl osmnáctiletý talent rovněž nejdříve zahájit v nejstarší mládežnické kategorii a postupem času se posunout do A-týmu. Tomu patří před víkendovým startem jarního programu série A sedmnáctá, tedy poslední nesestupová příčka.

„Fotbalové prostředí v Itálii je přesně to, co by mu mohlo vyhovovat. Fotbalem od malička žije a nikdy ho ani nic jiného nezajímalo. Proto věřím, že této šance využije a prosadí se,“ objasňuje Čvančara starší, proč z nabídek tuzemských i zahraničních zájemců padla volba právě na tu z Empoli.

„Možnosti jsme konzultovali s panem Nehodou, který má o fotbalovém prostředí v Evropě přehled, a jako nejvhodnější jsme vyhodnotili právě toto,“ dodává otec.