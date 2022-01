Spokojenost panovala také v táboře hostujícího Sokola. „Na sestavu, v jaké jsme se představili, to bylo velmi dobré. Měli jsme s sebou tři sedmnáctileté dorostence, které se snažíme zapracovávat a byli přínosem. Za utkání jsem velmi rád. Ukázalo nám v dobrém i špatném mnohé věci, i když na jakákoli hodnocení je po týdnu přípravy samozřejmě ještě brzy,“ pochvaloval si trenér Miroslav Kratochvíl zápas narychlo domluvený místo tréninku.

Promluvil také o některých (ne)pohybech v kádru sedmého nejlepšího týmu podzimní části divizní skupiny C.

Jak v nedávném rozhovoru potvrdil samotný manažer kohoutů Vladimír Vávra, registruje klub už delší čas zájem o služby krajního záložníka Tomáše Přibyla. Jeden z nejlepších podzimních hráčů Sokola směrem do ofenzivy to měl jít v přípravě zkusit do druholigové Příbrami. Z námluv ale nakonec sešlo.

„Několikrát jsme to spolu konzultovali. Má teď svou práci. V Libiši se mu líbí, je tu pro něj parta. Posunul to a řekl, že zatím nikam nepůjde, což jsem samozřejmě kvitoval,“ přiblížil kouč Kratochvíl.

V týmu naopak podle očekávání skončil útočník Matouš Brabec. Kam povedou kroky autora jednoho podzimního gólu, prý trenér netuší. Na pokračování to pak nevypadá kvůli studiím ani v případě dvojice Tomášů Ratnera a Starečka.

Se svým někdejším klubem pak zahájil přípravu brankář Patrik Velek, který se na podzim o pozici jedničky střídal s Brožkem. „Uvidíme, zda něco přijde, ale momentálně se soustředím na přípravu s Motorletem a abych se po zranění dostal zpět do formy," sdělil Mělnickému deníku gólman s tím, že jeho setrvání v Libiši není otázkou na něj.

Na spadnutí je naopak příchod defenzivního záložníka Jana Lišky. S dvacetiletým hráčem Varnsdorfu už Miroslav Kratochvíl spolupracoval ve Zbuzanech. „Je to perspektivní hráč. I když teď kvůli studiím nehrál, zapojil se do přípravy,“ prozradil. Brankářská dvojice Brožek – Chládek by se doplnění mohla dočkat v Davidu Machejovi, který i odchytal zápas ve Velvarech. Rovněž prošel Motorletem a naposledy působil ve Stodůlkách.

„Máme otevřených více karet. Námi vyhlídnutí hráči zatím trénují v mateřských klubech. Uvidíme, co z toho vypadne na konci ledna, kdy se začnou uzavírat soupisky,“ dodal k dalším příchodům kormidelník Libiše.

S týmem se na domácím menším hřišti s umělou trávou schází k přípravě druhý týden. Po oba dny nadcházejícího víkendu naplánoval dokonce dvoufázové tréninky. Za druhým herním testem vyrazí v sobotu 29. ledna do pražských Jinonic, kde bude soupeřem béčko Motorletu.

