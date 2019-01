Klecany – Cardoso, Silva, Galvao… Futsalovým fanouškům už známé posily prvoligového Benaga se o uplynulém víkendu poprvé sešly také na fotbalovém trávníku. V A-třídních Klecanech rozšířily už tak početnou kolonii futsalistů Zruče.

Dohrávka 2. kola CHANCE ligy, Chrudim vs. Benago 5:4, 15. října 2015. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Zatímco Brazilec Cristiano Cardoso nastoupil za Klecany už ve třech zápasech, pro jeho krajana Leonarda Silvu a portugalského André Galvaa šlo v domácím duelu proti druhým Poříčanům (1:2) o premiérové starty, a to nejen za Klecany, ale ve fotbalových soutěžích vůbec.

„Velký fotbal ve svých rodných zemích nehráli, ale samozřejmě ho umějí," prozradil předseda Sokola Klecany Jiří Kruťa. „Za to, že se k nám dostali, patří dík mému kamarádovi Beni Simitčimu, který je majitelem a trenérem futsalového Benaga a přivedl je jako velké posily pro svůj tým. Jelikož se známe a už u nás jeho hráči působí, domluvili jsme se, že je zaregistruji do Klecan. Bohužel je to zdlouhavý proces a trvalo to více než měsíc," popsal Kruťa, jak v klubu z dvoutisícového městečka na sever od Prahy rozšířili kádr o další špičkové futsalisty.

Společně s Marcelem Rodkem, Ondřejem Dvořákem a Josefem Gabčem by se měli potkat na pažitu, jak jim to umožní jejich program v nejvyšší futsalové soutěži. „Uvidíme, jak budou pokračovat. Teď jsme měli více hráčů mimo, tak se nám hodilo, že mohli přijít," přiznal Jiří Kruťa. I když to týmu výsledkově nevyšlo, podali prý všichni tři slibný výkon.

Cardoso, ve futsale brankář, nastoupil i potřetí jako defenzivní záložník. Levonohý Silva, považovaný ve svých devatenácti za velký futsalový talent, začal proti Poříčanům na levém okraji záložní řady a ve druhém poločase se stěhoval doprostřed. Na konci utkání střílel z trestného kopu do tyče. Portugalec Galvao i jako střídající potvrdil pověst střelce, s níž přišel do Benaga ze slavného Sportingu Lisabon. „I za nás nastoupil na hrotu, bohužel jeho vyrovnávací branka neplatila pro ofsajd," dodal Kruťa, který přiblížil, že komunikace s hráči v klubu probíhá prostřednictvím Marcela Rodka, který se domluví španělsky.