Začínající fotbalistky trénovaly ve Všestudech, v plánu je i reprezentace okresu

Nejpočetnější zastoupení měly na hřišti vyslankyně tišického klubu, dorazily ale také hráčky z Všestud, Kralup, Všetat či Klecan. Podle Jiřího Veselého, grassroots trenéra pro Okresní fotbalový svaz Mělník, by se měl trénink opakovat zhruba jednou za měsíc, a to i na jiných místech okresu. Plánem je zároveň sestavit dívčí okresní výběry, které by se v kategoriích do čtrnácti a jedenácti let účastnily meziokresních turnajů.

„Jsme strašně rádi za ohlasy, které jsme na trénink měli, a sice, že už se holky těší na ten další,“ shodli se po vydařené akci Jiří Veselý s Jakubem Kowolowskim. Ten kromě toho, že pozici GTM zastává v sousedním okrese Praha-západ, je lektorem FAČR a zároveň se dívčímu fotbalu věnuje v pražské Dukle.

Sparta pomáhá Ukrajině. Vybrala přes půl milionu a dětem zařídí tréninky