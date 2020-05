Žákovský Kába cup: pouze finále a nejspíš až v září

Zmírnění vládních karanténních omezení už sice umožňuje konání sportovních akcí do sta osob, pořadatelé fotbalového Kába cupu se ovšem do této kvóty nevejdou. Přiklánějí se tak k variantě zúžit letošní klání mladších žáků o zážitkové ceny pouze na finalový turnaj. Ten by se v Horních Počáplech na Mělnicku odehrál ve sváteční pondělí 28. září. Zahrát by si mohli i hráči přecházející od podzimu do starší kategorie.

Finále Kába cupu 2019 | Foto: Antonín Čvančara