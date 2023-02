Celek z Prahy-východ tak do odvet nastoupí s notně obměněným týmem brankářů. Až na 62 minut, kdy zaskočil loňský novic z Horek Kirill Durov, se zkušený Karel Hrubeš podělil o podzimní zápasy s Luďkem Vejmolou. Ten v osmadvaceti ale oživil své ambice na profesionální kariéru a v zimě podepsal smlouvu s druholigovým Prostějovem.

Měsíček byl roky neotřesitelnou jedničkou velvarského klubu. Vychytal jim postup do ČFL, zahrál si ve slavných pohárových bitvách s pražskou Slavií a loni s Baníkem Ostrava. Tým na odchovance Slavie, se kterou se ještě v roce 2011 připravoval po odchodu Martina Vaniaka do důchodu, spoléhal. Do Velvar se dostal přes Louňovice a Litoměřice a na prahu třiceti let se nezdálo, že by měl ještě zamířit někam dál.

Silnou konkurenci měl v Janu Šťovíčkovi, ale vytvořili výbornou dvojku a mladší kolega se loni v létě probojoval do kádru Dukly Praha. Vystřídal ho Jakub Štefan rovněž z Dukly a v zimě dorazil pod velvarskou bránu nadějný teplický Lukáš Četverik. Jeden musel z kola ven.

„Rozhodl to trenér (Zdeněk Hašek), asi se s Měsícem moc neshodli. Řešilo se to už v létě, tehdy ještě zůstal, nyní odchází. Ale za půl roku se může vrátit, uvidíme,“ komentoval nečekanou rošádu předseda Slovanu Velvary David Vedral.

