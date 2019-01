Libiš - Nažhavení jsou podle slov trenéra Václava Havla i fotbalisté domácího Sokola.

Libiš - Nové Strašecí | Foto: Martin Bouška

Dva celky, které nejsou spokojené se svým stávajícím umístěním, svede 12. kolo Středočeského přeboru. Sobotní utkání fotbalistů Libiše a Záp navíc nebude postrádat nádech regionálního derby.

Hosté disponují kvalitní a zkušenou sestavou hráčů, kteří prošli vyššími soutěžemi. Janáček, Šulc, Herda, Krulich, Veselý, Voljanskij (momentálně zraněný) – ti všichni mají, nebo měli co dočinění se Sokolem Ovčáry. Pazdera pro změnu přispěl v první polovině loňské sezony k postupu v Neratovicích.

V našlapané přeborové tabulce patří Zápským šesté místo se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Kolín. Právě ten se stal v minulém kole čtvrtým letošním přemožitelem ambiciózního týmu. Týden předtím Zápy podlehly rovněž 0:1 Brandýsu.

„Nedaří se nám a to potřebujeme zlomit. Hra je dobrá, ale nedáváme góly, musíme zlepšit hlavně produktivitu. Do Libiše přijedeme s tím, že chceme vyhrát,“ nezastírá sekretář Sokola Michal Mašek. Zároveň si ale uvědomuje, že Libiš nepřestavuje snadného soupeře. „Soutěž je kompletně celá vyrovnaná. Deset týmů dělí tří body. Každý zápas je těžký a venku o to víc.“

Hosté v jedenácti odehraných zápasech inkasovali pouze osm gólů, což je rozhodně nejméně v celé soutěži. Libiši, která naopak patří k nejčastěji inkasujícím celkům, zahrála obrana po delší době bezchybně až v minulém kole v Semicích a tým po třech porážkách vystoupal na čtrnáctibodovou úroveň.

Na vítězství by svěřenci trenéra Václava Havla rádi navázali. „Na těžkém terénu, který u nás je, to se Zápy bude velmi těžký zápas a očekávám spíše boj. Soupeř má kvalitní mužstvo, které dostává málo gólů. Kluci jsou ale po minulé výhře nažhavení,“ slibuje si vyrovnaný duel domácí kormidelník.

Do sestavy se po trestu za žluté karty vrací Novák a domácí tak budou kompletní. Zda jim to pomůže k dalším bodům, se začne rozhodovat v sobotu v 10.15 hodin. Obě vzájemná střetnutí v loňském ročníku skončila vítězstvím Libiše.