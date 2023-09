/FOTOGALERIE/ Pohárový souboj těžkých vah svých soutěží vyzněl těsně ve prospěch týmu z té nižší. Třetiligové Zápy jediným gólem Patrika Kavalíra z úvodu druhého poločasu přešly ve druhém kole Mol cupu přes druholigové Táborsko a mohou vyhlížet atraktivního soupeře. Pokračují tak ve skvostném vstupu do nové sezony.

Zápy ve druhém kole Mol cupu vyřadily Táborsko. | Video: Luboš Kurzweil

Na hřišti neomylného lídra ČFL B byl k vidění duel nejlepších obran svých soutěží. O chlup pevnější se nakonec ukázala ta domácí, která v předešlých šesti soutěžních zápasech podzimu neinkasovala. Jedinou branku vstřelil v 53. minutě Patrik Kavalír.

„Řekli jsme si, že budeme plnit povinnosti dozadu, budeme zodpovědní a přecházet do rychlých protiútoků,“ prozradil nakonec úspěšnou taktiku sedmadvacetiletý záložník, jehož tým toho třetímu celku druhé ligy příliš nedovolil. Sám se dokázal dostat do nejméně tří slibných šancí a jednu proměnil. „Ondra Kocourek mi to dobře sklepnul. Pak už to bylo buď a nebo,“ přiznal Kavalír podíl o půli střídajícímu spoluhráči.

Fotbalisté chtějí s Albánií zvítězit. Souček je po ráně do hlavy fit a těší se

Utkání bylo podle jeho slov klasické pohárové na menším hřišti v Zápech. „Bylo to hodně soubojové. Vstřelili jsme gól a pak už soupeře k ničemu nepustili,“ liboval si odchovanec západočeského fotbalu, který do Záp přišel před dvěma lety po dvouletém angažmá ve čtvrté nejvyšší soutěži v Německu.

S týmem trenéra Zdeňka Koukala nyní zažívá fantastický rozjezd do sezony. „Je to jen o práci v tréninku a pak to celé přenášíme do zápasů,“ okomentoval zatím bezchybnou bilanci.

Nyní už se v Zápech všichni kromě dalšího zápasu těší i na los třetího pohárového kola. V osudí budou vedle dalších prvoligistů už i účastníci předkol evropských pohárů, tedy i obě pražská "S". „Většina kluků chce Spartu,“ vypálil Patrik Kavalír bez váhání…

MOL Cup: Žižkov si zastřílel ve Štěchovicích, Dukla jde dál přes Vltavín

SK Zápy – FC Silon Táborsko 1:0 (0:0)

Branka: 53. Kavalír. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 5:1. Diváci: 235. Postoupily Zápy.