Pěčice – Fotbalisté Záryb uhráli v důležité dohrávce I. B třídy na hřišti posledních Pěčic bezbrankovou remízu a udrželi na soupeře čtyřbodový náskok. Věkový průměr obou výběrů se lišil o deset let, produktivitu však měly oba stejnou, tedy nulovou.

I. B: Pěčice - Záryby | Foto: Karel Jedlička

Domácí začali slibně, ve 4. minutě tvrdá střela Kiceluka odstartovala galapředstavení zárybského brankáře Hádka. Další hodinu zpestřovaly nepřesnou hru jen standardky. Po jednom z rohů hlavičkoval na zadní tyči vedle V. Valentin, na opačné straně ve 39. minutě Konejl z trestného kopu našel hlavu Kučery, jehož opět vychytal Hádek. To Hubač naplnil pojem „přímý kop" doslova a jeho dělovka prosvištěla nad břevnem.

Vzruch přinesla až závěrečná dvacetiminutovka. Nejdříve se šancí naložil špatně domácí Parýzek, vzápětí po náhodném odrazu míče málem přeloboval Dufka hostující Mareček. V 75. minutě zmařil Hádek i Hubačovo sólo.

81. minuta přinesla největší šanci utkání. F. Valentin přihrál střídajícímu Růžičkovi na malé vápno a Pěčice spasilo břevno odkryté brány. Růžička propásl příležitost ještě hlavičkou po dalším Hruškově rohu.

To už hráli hosté bez vyloučeného Tesaře, početní převahy matných Pěčic by si ale hrstka diváků všimla, jen pokud by si hráče na trávníku přepočítala. Podprůměrný zápas skončil zaslouženou remízou.

PĚČICE – ZÁRYBY 0:0

Rozhodčí: Kosina. ŽK: 2:4. ČK: 82. Tesař (Z). Diváci: 63. Střely na bránu: 5:4. Rohy: 5:11. Záryby: Hádek – Urban, Hruška, Hallík, V. Valentin (56. Růžička) – Tesař, Mikšovský, F. Valentin, Mareček – Babovák, Schütz (34. Záhora).

KAREL JEDLIČKA