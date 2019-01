MĚLNICKO - Fotbalový okresní přebor Mělnicka se rozjel zajímavým způsobem

Fotbalisté mají za sebou teprve první dvě kola, ale v čele okresního přeboru se už začínají objevovat jména všech favoritů. V kole bohatém na góly viděli diváci řadu zajímavých a hodnotných zápasů.

Tišice vyškolily Velký Borek

Trenér Sokola Záryby měl na jaře velké problémy se sestavením týmu pro mistrovské zápasy. Mužstvo složené z několika čtyřicátníků nakonec I. B třídu neudrželo a sestoupilo do okresu. Vedení ale v létě tým vhodně doplnilo a omlazené Záryby rozdrtily doma nováčka z Kel. „Prostě nám to tam padalo. Dařilo se nám proměňovat šance. Soupeř pak otevřel hru, a to nám vyhovovalo. V útoku byl výborný Honza Schütz,“ těšilo kapitána Záryb Borise Sedláčka.

Další z favoritů v boji o postup – Sokol Tišice, zvítězil ve Velkém Borku. Více jak jejich vítězství, ale překvapuje jeho výše. „Tišice jsou silné, dali nám lekci z produktivity a zaslouženě vyhrály,“ uznal po zápase zklamaný trenér Slavie Zdeněk Hliněný.

V souboji rezerv porazila ta libišská vysoko Pšovku 6:1, což překvapilo i domácí funkcionáře. Vitana Byšice v derby zvítězila podle očekávání na Čečelicemi a naznačila svoje možnosti hrát v první polovině tabulky.

Opět se nedařilo nováčkům, kteří se seřadili na posledních třech místech s nulovým bodovým ziskem. Vojkovice nestačily v domácím prostředí na Veltrusy, Hořín zase vysoko prohrál na hřišti tukařů z Nelahozevse a Kly v Zárybech.

Favorité v čele

V čele A skupiny III. Třídy se zabydluje trio velkých favoritů na postup. Omlazené Mlékojedy porazily před rekordní návštěvou (170 diváků) rezervu Tišic.

Druhým Lobkovicím se podařilo ubránit střelce Gerencseryho a zvítězily nad nebezpečným Lotosem. Čelu tabulky ale vévodí Liběchov, který úvodní dvě kola odehrál v domácím prostředí a v sobotu deklasoval rezervu Vysoké rozdílem třídy 7:1.

Naopak se opět nedařilo Kostelci, který podlehl v domácím prostředí Všetatům a v soutěži ještě nebodoval. Dařilo se ale Vehlovicím, které smetly Botafogo výsledkem 3:0. „Bylo to vyrovnané utkání, ale na rozdíl od soupeře jsme proměňovali šance,“ viděl zápas sekretář Vehlovic Pavel Kroužecký.

Nová Ves touží po návratu

Fotbalisté Nové Vsi ve druhém kole rozdrtili Cítov na jeho hřišti 6:1 a opět dali všem soupeřům jasně najevo, že si návrat do OP nenechají jen tak vzít. Lehké to ale nebude, protože jejich velký soupeř rezerva nelahozeveského Dynama kontrovala také jasným vítězstvím v Sazené.

Zajímavostí druhého kola byla vysoká úspěšnost hostujících mužstev. Doma dokázala získat body pouze Spomyšl, která obrátila výsledek utkání s Horními Beřkovicemi až ve druhém poločase.

Beck Junior opět vítězně

Mělnický Beck Junior si veze cenné tři body ze Mšena a spolu s Dřísy a rezervou Řepína ještě neztratil v A skupině IV. třídy ani bod. Ve skupině B si překvapivě dobře vedou Ledčice (porazily doma Hostín 7:3) a rezerva Kaučuku. Ta rozdrtila v místním derby béčko Čechie 6:0.

Z nováčků se nedařilo Postřižínu, který prohrál i druhé utkání, tentokrát ve Vraňanech 3:7. Naopak Dolany v domácím prostředí zdolaly béčko Chvatěrub a pomalu se posunují do čela tabulky.

Záryby: Šulc – Chlup, Sedláček, Hallík, Kiss (46. Šindelář), Folwarczny (66. Dohnal), Dušička, Mikšovský (75. Štamfest), Urban, Valentin, Schütz. Trenér: František Vítů.

Kly: Brož – Svoboda, Sobotka, Lajn, Zelenka, Sochor, Burián, Dvořák, Joachymstál, Kohout, Panis (46. Hulička). Trenér: Martin Bláha.

V. Borek: Olšiak – Junek, Morávek, Nesládek, Šebesta, Teraz, Vavřina, Papež, Slánský, Pitrmoc, T. Krajník. Trenér: Zdeněk Hliněný.

Tišice: Karda – Brodský, Toman, Karlík, Vítovec, V. Holomek, Štráchal, Krupička, Bumbálek (46. Brzoň), J. Holomek, O. John. Trenér: Martin Merz.

D. Beřkovice: Michl – Prosický (81. Bláha), Kalhous (46. Moc), Šoltés, Chramosta, Zeman, Mráz, Štěpánek, Kindl, Patera, Vejmělka. Trenér: Jiří Slezák.

Č. Kralupy: Kheml – Zima (46. Grich), Sluka (46. Louček), Mára, Horák, Vlk, Hubička, Koukolík, D. Šolle, Seifert (53. Spejchal), Bulva. Trenér: Jiří Mika.

Mlékojedy: Bauer – Bubník, Hejsek, Matucha, Šimák (76. Vodička), Mora, Stejskal, Toman, Nový, Kalvach, Bendl.

Tišice B: Karda – Terziev, Weishäupl, Mach, Brabec (46. Cúth), Březina, Tyslický, Stibor, Dudek (61. Pešák), Ryba (70. Valda), Dulík.