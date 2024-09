Pokud Labe nad Mělníkem vystoupá na hranu svého koryta, je sportovní areál Sokola Obříství na jeho levém břehu prakticky prvním místem na ráně, kam se voda pravidelně dostane. Stalo se tak i při mnohem menších záplavách v závěru loňského roku.

A znovu i tentokrát, kdy s živlem bojují na řadě místech Česka. Okolo nedělní 16. hodiny se ke kabinám již suchou nohou nešlo dostat. Ze zázemí vybudovaného po jedné z ničivých povodní na vyvýšeném místě se stal ostrov. Přímo na hřišti vodní sloupec sahal přibližně do poloviny výšky branek. Pro představu, jejich oficiální výška je 244 centimetrů.

„Máme vodu na hřišti a co mám zprávy, půjde to zhruba ještě o metr nahoru, tedy nejspíš až do kabin, což většinou nebývá,“ přiblížil okolo nedělní 16. hodiny aktuální vyhlídky předseda fotbalového oddílu Lukáš Kohout.

Místo zápasu stěhování

Místo víkendového zápasu, který svaz v pátek odložil, tak jako všechny ostatní na okrese, se v Obříství chystali na nevítanou návštěvu. „S fotbalisty jsme z kabin všechno vyklidili nahoru,“ popsal Lukáš Kohout s tím, že nyní nezbývá než čekat, až voda opadne. „Jestli tam nebude bláto a bordel z lesů, bude to dobré. To se uvidí, až to klesne,“ pokrčil rameny.

Laguna místo pole, příjezd na hřiště už není možný:

Areál Sokola Obříství znovu zatopilo rozvodněné Labe (15. 9. 2024) | Video: Luboš Kurzweil

Když k obdobné situaci došlo naposledy, těsně po loňských vánočních svátcích, fungování fotbalistů Sokola to nenarušilo. Jaro odehráli kompletně doma. „Nebylo to takové, třeba jen okolo půl metru. Zpravidla to přijde a odejde. Nyní je to ale větší,“ obává se Kohout horšího scénáře.

Náhradní azyl některého z okolních klubů nejspíš bude potřeba už proto, že sezona je nyní v plném proudu. „Naše béčko je spojené s Chlumínem. Poprosím případně o pomoc jejich klub, jestli bychom s áčkem i třemi mládežnickými týmy mohli trénovat a hrát tam,“ plánuje Lukáš Kohout využít dobrých vztahů se sousedy.

Zatopené hřiště Sokola Obříství pohledem od kabin:

Zaplavené hřiště u Labe v Obříství. | Video: Jaroslav Blažej

Podle nedělních informací z okresního fotbalového svazu by Obříství mělo být v rámci Mělnicka zatím jediným takto postiženým klubem. „Zatím nám nikdo nic podobného nehlásil," reagoval na dotaz předseda OFS Slavoj Tichý.

Tam, kde mají s povodněmi neblahé zkušenosti z minulosti, ale v klidu rozhodně nejsou. Na rozdíl od samotné obce se na vybudovaný ochranný val nemohou spolehnout například fotbalisté v Zálezlicích. Hřiště se nachází právě mezi ním a řekou.

„Sledujeme to společně se starostou a když tak to budeme muset vystěhovat a nechat jen holé zdi. Zatím je ale Vltava v korytě a měla by se ukočírovat. Otázkou je, co provede Labe. Takže zatím čekáme,“ informoval předseda zálezlických fotbalistů Jan Ulrych.

Takto vypadal sportovní areál Sokola Obříství na začátku loňské sezony: