„Velmi těžký zápas. Byl první od prosince, kdy jsme hrály proti Glasgowu,“ poznamenala reprezentantka původem z Mělníka na úvod rozhovoru, ve kterém promluvila o své kariéře, v níž okusila angažmá v obou pražských „S“ i v zahraničí.

Neprojevilo se, že jste musely být v karanténě, kvůli které dvojzápas nezačal doma, ale v tréninkovém centru PSG?

Asi to určitě nějaký vliv mělo, ale věděly jsme, že to nebude nic lehkého. PSG patří k nejsilnějším v Evropě, už jen to, že porazily v letošním ročníku v lize Lyon, který poslední roky neměl v Evropě žádnou konkurenci.

Je ve vašich možnostech se v odvetě ještě poprat o postup, nebo už je to ztracené?

Samozřejmě dáme do zápasu maximum, ale otáčet výsledek 0:5 proti takovému týmu… (zápas se nakonec kvůli karanténě soupeřek neodehraje a byl kontumován 3:0 ve prospěch Sparty)

V minulosti už jste si dokonce zahrála i čtvrtfinále této soutěže, že?

Ano, zahrála. Myslím, že je to pro české podmínky ve srovnání s top celky strop.

To považujete i za svůj dosud největší fotbalový zážitek?

Fotbalových zážitků mám spousty… Ale když se bavíme v souvislosti s Ligou mistryň, tak právě čtvrtfinále patří k mým největším.

Byl to váš první letošní soutěžní zápas po čtvrt roce. Jak těžké bylo se připravit na tak silného soupeře, když jste ještě nezasáhly do ligy?

Opravdu těžké. Když nemáte herní praxi, je to znát. Zápasové zatížení nenahradí trénink. A ještě když se potkáte s těmi nejlepšími.

Narušují vám přípravu nějaká opatření?

Například se nesmíme zdržovat v kabinách. Přijedeme už oblečené autem na trénink a ihned po tréninku se odebíráme domů.

Jitka Chlastáková



Narozena: 13. října 1993 v Mělníku

Post: krajní záložnice, či obránkyně

Kariéra: TJ Řepín, Pšovka Mělník, FC Mělník, Sparta Praha, Bohemians Praha, Slavia Praha, Dukla Praha, USV Jena, Sparta Praha

Největší úspěchy: šestinásobná mistryně republiky se Slavií Praha, účast v Lize mistrů, zahraniční angažmá

Reprezentace A (od roku 2012): 52 zápasů, 6 gólů

Vzdělání: magisterské na fakultě tělesné výchovy a sportu

Koníčky: sport, cestování a výlety, čtení, čas s rodinou

Fungujete ve Spartě jako profesionálky? Živí vás fotbal?

Ačkoli se blížíme k profesionalismu a servis máme v rámci ženského fotbalu v ČR nejlepší, tak stále se to nedá srovnávat s mužským fotbalem. Náš tým je tvořený buď studentkami, a nebo většina z nás pracuje minimálně na zkrácený úvazek. Fotbalem se opravdu nezajistíme, každá z nás musí myslet i na to, až fotbal hrát nebude. Když se na to ale podívám v horizontu posledních let, tak se naše podmínky zlepšily. Věřím, že se to ještě bude posouvat dál, aby se tím další generace mohly živit naplno.

Mají srovnatelné podmínky i další kluby v Česku?

Podmínky jako my má už jen Slavia. A například Slovácko a Liberec jsou nám v patách. Bohužel týmy jako Pardubice či Brno takové nemají a je mnohem složitější nám konkurovat.

Jak jste se vlastně dostala zpátky do Sparty, kde jste byla v mládeži? Ne tak dávno jste poměrně dlouho a úspěšně válela za Slavii…

Minulý rok jsem měla možnost okusit německou Bundesligu. Po sezoně jsem se rozhodla pro návrat a Sparta projevila obrovský zájem. Se Slavií jsme se nějak nedokázali dohodnout.

Panuje v ženském fotbale podobná rivalita mezi oběma „S“ jako mezi muži?

Samozřejmě, že panuje. Derby mají vždy velký náboj.

Je přechod mezi oběma kluby běžnější než u mužů?

Vzhledem k tomu, že české prostředí v rámci ženského fotbalu je strašně malé, tak poslední roky, když někdo chtěl změnu a nešel do zahraničí, tak jedinou možností byla výměna v rámci pražských S.

Co na takový přestup říkají spoluhráčky na obou stranách?

Vzbuzuje to občas řadu negativních emocí, ale většina z nás spolu hraje x let v národním týmu a všechny se známe, takže aklimatizace není tak složitá.

Fandíte si navzájem s mužským A-týmem Sparty?

Samozřejmě se vzájemně sledujeme.

Který z hráčů Sparty je vaším nejoblíbenějším?

Asi nemám nejoblíbenějšího, ale momentálně fandím mladému Adamu Hložkovi, který je obrovský talent, a přeji mu, aby se mu podařilo zahraniční angažmá.

Jakou zkušeností pro vás bylo Německo?

Velkou. Tempo soutěže je mnohem náročnější, vše je rychlejší. Tréninků bylo objemem i více.

Máte ještě v plánu se v budoucnu do zahraničí vrátit?

V současné době nic takového neplánuji, muselo by se jednat o nějakou opravdu zajímavou nabídku.

Co vás na fotbale nejvíc baví a naplňuje?

Miluji ten pocit, když mohu být na hřišti, nevnímám čas a jsem tady a teď.

Nastupujete v záloze. Hrála jste na tomto postu od začátku, nebo jste vyzkoušela i jiný?

Když to vezmu od dětství, vlastně jsem si vyzkoušela úplně všechny posty na hřišti. Ale nejraději mám pozici křídla, když mohu pilovat lajnu nahoru dolu a připravovat svými centry a přihrávkami šance pro útočníky, a nebo když se do gólových pozic dostanu sama.

Byl pro vás fotbal jasnou volbou, nebo jste vyzkoušela i jiné sporty?

Fotbalu se věnuji už dvacet let. Ale ze začátku to nebyl sport číslo jedna, také jsem pět let dělala Jiu-Jitsu, táhly mě hodně bojové sporty, ale nakonec vyhrály míčové a fotbal. Jsem ráda v kolektivu.

Jak vzpomínáte na své fotbalové začátky?

Fotbalu se věnuji díky starší sestře – vždy jsem chtěla být jako ona. (smích) Jsme od sebe čtyři roky, stále jsme si spolu hrály a já díky tomu získávala náskok, když jsem mohla být mezi staršími. Vedle toho jsme jezdily často k prarodičům na Řepín do Živonína, kde jsme trávily víkendy a prázdniny. Na vesnici jsme se kamarádily převážně s klukama, takže co jiného se dalo dělat, než hrát fotbal. Na Řepíně jsem začínala, když mi bylo asi sedm. V tu dobu tam ještě neexistovalo rozdělení mladší – starší v přípravkách ani v žácích. Prostě hrály všechny děti dohromady. Hrát se staršími, byla škola.

Později jste přešla do Mělníka, že?

Začínala jsem na Pšovce – tam asi nejvíc vzpomínám na trenéra „Fefifo“. Nicméně zážitků mám spoustu, a to i z ročního působení v FC Mělník, kde jsem byla u zrodu dívčích týmů, to by se sem ani nevešlo.

Co považujete za stěžejní na cestě z vesnice do nejlepších českých klubů a reprezentace?

Významným krokem byl přestup do Sparty ve čtrnácti letech. Musela jsem dojíždět do Prahy, což bylo náročnější. Za to mohu poděkovat rodičům, kteří při mě vždy stáli a se vším mi pomáhali.

Hrál u vás v rodině někdo fotbal na vyšší úrovni?

Co mám informace, tak na vrcholovou úroveň se u nás nikdo nedostal. Děda, taťka i ségra hráli spíše pro zábavu.

Co vám říkají na to, kam jste to dotáhla?

Rodina je na mě samozřejmě pyšná.

Získala jste už české tituly, zahrála si čtvrtfinále Ligy mistrů, v zahraničí, za reprezentaci. Máte ještě nějaké nesplněné fotbalové sny?

Mým snem je postoupit na mistrovství Evropy, které je letos v našich rukou v rámci dubnové baráže proti Švýcarsku. Jen doufám, že mi bude držet zdraví a budu v herní pohodě, abych mohla pomýšlet na reprezentaci.