„Kluci se mohli prohánět v místě, kde se tento rok předvedli hráči světového kalibru z Chelsea nebo Sevilly. Pro všechny to byl obrovský zážitek, na který budou určitě dlouho vzpomínat,“ pochvalovali si akci neratovičtí trenéři.

Vydařená byla z pohledu žlutomodrých i samotná reprezentace klubu. „U-desítka“ prošla sedmičkou zápasů bez jediné porážky. Vítěznou jízdu narušily pouze remízy 1:1 s domácí Slavií a Brandýsem. Rokycanům, Březiněvsi, Hájům, Vyžlovce i dívkám Slavie nasázela sestava Veselý, Cikánek, Polák, Nykodým, Chytrý, Brčák, Krejčí, Dandár, Lajn, Šulc a Suldovský v průměru po pěti brankách. „Hráli dobře, makali, bojovali a vsřelili spoustu branek," těšilo trenéra Luboše Cikánka.

Ani výběr do osmi let nijak nepropadl. Výhry nad Všeradicemi, Straky a Vyžlovkou stály za celkově aktivní bilancí. Nad síly týmu ve složení Sandu, Kučera, Farka, Žežulka, Lajn, Hříbal, Slezáček, Bláha, Burdych, Málek, Štoural, Krejčí, Tóth, Filip byly jen Slavia a Březiněves. „Některé zápasy se nám povedly, některé méně, ale hlavně šlo o to, aby si kluci užili tento velký den. Zahrát si na hlavním stadionu Slavie se nepoštěstí každému," poznamenal další z koučů Václav Žežulka.

Vzhledem k úzké spolupráci se Slavií Praha se v Neratovicích mohou těšit na další podobné akce i v budoucnu.