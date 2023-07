S fotbalem začínala jako čtyřletá v TJ Dynamo Nelahozeves. „Když mi bylo asi osm, hrály jsme s Dynamem přátelák proti Slavii. Trenérka slávistek za mnou po zápase přišla a zeptala se, jestli nechci zkusit hrát za ně. Šla jsem na pár tréninků a pak přestoupila úplně," vzpomíná hráčka s číslem sedm, která v Praze trénuje den co den, s týmem i individuálně.

„Chodím na základní školu v Kralupech nad Vltavou a na tréninky dojíždím do Prahy vlakem. Domů se dostávám kolem deváté hodiny večer," vysvětluje Viki, která by se ráda dostala na střední školu se zaměřením na sportovní management - do Prahy, aby nemusela tolik cestovat.

Už druhý rok se dívkám z týmu Slavia Praha, do kterého patří i Viktorie Bechyňová, daří. Letos stejně jako loni obhájily titul mistryň České republiky.

V týmu prý spolu holky vycházejí skvěle. I tak vidí Viki svou sportovní budoucnost v cizině. „Chtěla bych se prosadit v zahraničí, ale to je ještě běh na dlouho trať," uvědomuje si talentovaná fotbalistka.

Největší fanouškové? Rodiče a kamarád

Přiznává, že i přes tvrdé tréninky si občas ujíždí na sladkých nápojích, které trenéři nedoporučují. „No, někdy si nemůžu pomoct," vtipkuje, ale pak s vážností dodává, že jsou i chvíle, kdy má fotbalu plné zuby. „Třeba když mi přijde, že jsou na nás trenéři krutí, nebo mi dochází chuť a energie při trénincích, ale nevzdávám to."

Na osobní život jí moc času nezbývá. „Na kluky nemám čas, všechno se točí kolem fotbalu. Mám nejlepšího kamaráda, který mě hodně podporuje. I rodina to se mnou prožívá, mamka s taťkou nevynechají jediný zápas," představuje své největší fanoušky fotbalistka, která netuší, po kom svůj talent zdědila.

Prázdniny bez fotbalu ji nečekají. „Mám už nějaké individuální plány, posilování - a od 10. července začíná letní příprava na Edenu. Nejdříve sportovní prohlídka a pak už trénujeme dvoufázově každý den," dodává, co ji v nadcházejících týdnech čeká.