Jak naznačil i samotný kouč Neumann, neměl by jet dvacetiletý odchovanec Slavie do Hohensteinu pouze na výlet. „Budou hrát všichni. Chci mladé hráče zapracovat mezi zkušené kluky, což by jim mohlo pomoct a posunout je o level výše," nechal se slyšet před zápasy (v sobotu od 17, v neděli od 15), které by už měly sloužit jako příprava na podzimní kvalifikaci o účast na mistrovství světa.

„Za šanci bych byl určitě moc rád, ale to je na trenérovi. Když se tam nedostanu, určitě se zlobit nebudu. Uvidíme,“ vyhlíží velkou premiéru nedávno korunovaný třetí největší talent českého futsalu.

Svými slovy potvrzuje, že se mezi tyčemi v posledních měsících cítí opravdu velmi dobře. Znát je to i na výsledcích Olympiku, který v lize táhne už šestizápasovou sérii bez porážky. „Doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží,“ přeje si gólman s třemi desítkami startů za českou jednadvacítku a devatenáctku.

