Dvě zkušené opory musí oželet Dolní Beřkovice. Tomáš Kvída zamířil za vyšší soutěží zpět do Libiše, Petr Menčl do mělnického FK 1909. Povýšil rovněž brankář Pavel Chaloupka. Z Vysoké přešel do Roudnice, za kterou už odchytal oba úvodní jarní mistráky v I. A třídě Ústeckého kraje. Náhradou by měl být po oprášení svých rukavic Pavlo Rusak.

Mělník přivedl šest hráčů. Pro trenéra Štrupla je největší posilou někdo jiný

Nyní už ex-libišského Lukáše Svobodu přivedlo stěhování do B-třídních Pěčic. Na Mělnicko se tak bude vracet jako soupeř. Dorostenecký brankář Zbyněk Štrupl, sbírající na Pšovce první ostruhy mezi dospělými, zamířil na druhý konec města za svým otcem trénujícím FK 1909.

Ve třetí třídě je přestupem zimy návrat střelce Jana Blahuta z druhého týmu skupiny A Kel do tábora vedoucích Lobkovic.