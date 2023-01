Ten získal do kádru prvoligové futsalisty Tomáše Abrhama a Radek Hrdý (oba Démoni Česká Lípa), kladenského druholigistu Marka Vašáka, divizního Davida Čížka (F.C. Brandýsek), velkého kamaráda Ondřeje Kubu (Hrasl), Jaroslava Trnku, Víta Koláčka a z branky vše jistil nestárnoucí Daniel Hnízdil, nejlepší brankář celého turnaje. Ze střídačky kluky podporoval Jiří Veselý, který po operaci ještě raději nehrál a jen koučoval.

„Většinu kluků dobře znám, s Mělničáky jsem hrával v Litoměřicích (Koláček, Hrdý), s jinými tady na Kladensku či Slánsku. Jsem rád, že přijeli, protože právě z Kladna nebo Mělníka to nemají úplně za rokem,“ děkoval kamarádům Volf.

Vlk team postupně přehrál 8:6 Nanuk All Start Nenada Hrubika, v jehož řadách exceloval mimo jiných (Řeháka, Rezka či Volgnera) i bývalý hráč fotbalové Slavie Zoran Milutinovič hrající jinak za FOBOZ Slaný. Ten byl nakonec vyhlášen hlavním pořadatelem Janem Snovickým nejlepším hráčem i střelcem turnaje.

Poté Vlci porazili 5:1 Babula team složený z hráčů Vraného a Roudnice, kde byli hlavním oporami Adam Fedrhanc, Tomáš Tajč a borci Brazilu Kladno Čičmanec a pak i Čampulka.

Stříbrný tým 13. ročníku futsalového Zimního poháru královského města Slaný Babula TeamZdroj: Pavel Nepil

Nakonec Vlk přemohl těsně 3:2 také MCE Slaný se střelecky disponovaným Filipem Novotným, Matyášem Markem, nechyběli ani Michal Nykl, Jiří Říčka ml., Miroslav Pospíšil či Simon Pustai v brance.

Do finále se Vlk Teamu postavil trochu překvapivě Babula Team, jemuž se vydařily dva zápasy ve skupině. Skvěle zahrál také ve finálovém mači, několikrát vyrovnal skóre, ale nakonec podlehl 3:5, když střeleckou hvězdou finále byl David Čížek. Borec, jenž se vrací po půlroce k fotbalové kariéře do SK Kladno, zaznamenal hattrick.

Krásný byl také souboj o třetí příčku, kam měli obránci vstup zakázán a padlo neskutečných 18 branek - Nanuk porazil MCE 11:7!

Turnaj zažil i jeden hezký sportovní moment, paradoxně při jediném větším zranění Zdeňka Řeháka. Tomu Michal Nykl roztrhl obočí, ale sám se sebral a odjel s ním do špitálu na šití. „Jenom to dokazuje, že turnaj proběhl v opravdu přátelské atmosféře, za což jsem také rád,“ dodal Libor Volf.

A co ho čeká fotbalového a futsalového v novém roce? „Říci to mohu tak do půlky. Jsem teď fotbalově ve Vraném, kde se nám jako nováčkovi docela povedl podzim, i když jsme asi mohli získat i víc bodů. Určitě na to budeme chtít navázat a v létě si sedneme a uvidíme, co dál. Co se týče futsalu, tam snad zase dám dohromady tak dobrou partu, jaká se sešla loni v létě na Memoriálu Petra Slance, nebo teď na Silvestra. Sejdou se skvělí kluci, člověk si zahraje parádní futsal a ještě se dobře pobaví,“ dodal Libor Volf.

Výsledky:

Vlk team – Nanuk All Stars 8 : 6 (5 : 2). Branky: Čížek 4, Hrdý 2, Volf, vlastní – Milutinovič 4, Rezek, Řehák.

Babula team – MCE Slaný 4 : 1 (2 : 1) Branky: Tajč 3, Fedrhanc – Novotný.

Vlk team – Babula team 5 : 1 (1 : 0) Branky: Koláček 2, Čížek 2, Hrdý – Fedrhanc.

Nanuk – MCE Slaný 4 : 5 (4 : 3) Branky: Milutinovič 2, Nachtigal, Rezek – Novotný, Pospíšil, Marek, Říčka, Čampulka.

Vlk team – MCE Slaný 3 : 2 (1 : 1) Branky: Hrdý, Čížek, Koláček – Novotný 2.

Babula team – Nanuk 4 : 3 (1 : 2) Branky: Čičmanec, Mareš, Krampera, Fedrhanc – Milutinovič 2, Nachtigal.

Tabulka základní části

1 Vlk team Slaný 3 3 0 0 16 : 9 9

2 Babula team Vraný 3 2 0 1 9 : 9 6

3 MCE Slaný 3 1 0 2 8 : 11 3

4 Nanuk All Stars Slaný 3 0 0 3 13 : 17 0

Utkání o 3. místo

Nanuk All Stars Slaný – MCE Slaný 11 : 7 (5 : 2) Branky: Rezek 5, Milutinovič 2, Kratina 2, Volgner, Nachtigal – Čampulka 3, Marek 2, Novotný, Snovický.

Finále

Vlk team Slaný – Babula team Vraný 5 : 3 (2 : 2) Branky: Čížek 3, Volf, Hrdý – Tajč, Čičmanec, Fedrhanc.

MEDAILISTÉ ZIMNÍHO POHÁRU MĚSTA SLANÝ

2010 1. FK Union Slaný 2. SK Olympik Mělník U-18 3. RSC Čechie Slaný

2011 1. FC Mělník JS Agency 2. MCE Slaný 3. 1. DFK Slaný

2012 1. FC Mělník JS Agency 2. FK Union Slaný 3. F.C. Brandýsek

2013 1. F.C. Brandýsek 2. MCE Slaný 3. RSC Čechie Slaný

2014 1. FK Union Slaný 2. Hrasl Slaný 3. MCE Slaný

2015 1. Realvestav Slatina 2. FC Foboz Slaný 3. FK Union Slaný

2016 1. Jokers Česká Lípa 2. FC Brazil Kladno 3. Hrasl Slaný

2017 1. FC Brazil Kladno 2. MCE Slaný 3. Nanuk All Stars Slaný

2018 1. Nanuk All Stars Slaný 2. MCE Slaný 3. Zonky team

2019 1. Nanuk All Stars Slaný „B“ 2. Nanuk All Stars Slaný 3. Pobřeží kocoviny Mělník

2020 Nehrálo se

2021 Nehrálo se

2022 1. Vlk team Slaný 2. Babula team Vraný 3. Nanuk All Stars Slaný