Pšovecký David Svoboda slaví gól, kterým v závěru utkání s Hlízovem srovnal na 3:3.Zdroj: Luboš KurzweilPo nedávném dvougólovém entrée v utkání áčka s Hlízovem byl osmnáctiletý odchovanec klubu při chuti také v utkání rezervy proti Zálezlicím. Vyloučením oslabenému nováčkovi nasázel hattrick v rozmezí necelých dvaceti minut. Kanonádou překvapil i sám sebe.

„Bylo to hlavně o týmové práci. Chtěl jsem ukázat, co všechno ve mě je,“ pochlubil se mladý hroťák, co podle něj stálo za tak povedeným startem. Že v utkání neskóroval čtyřikrát, hned sám hlásil a nabídl i vysvětlení chybného údaje v zápise: „Běžel jsem Tomášovi (Bláhovi) podat ruku a sudí si zřejmě spletl čísla.“

Video, foto: Bahenní lázně na Pšovce, domácí na těžkém terénu excelovali

V době, kdy do utkání nastupoval, už hosté tahali za o hodně kratší konec. Ztráceli tři góly, dohrávali bez vyloučeného. Že by tím měl ulehčenou roli, si ale autor prvního ze dvou hattricků v utkání (druhý v závěru zkompletoval Merta) nemyslí. „Soupeř se nikdy nemá podceňovat, ať je v plné sestavě, či ne. I když Zálezlice hrály v deseti, stále tam hrály roli jejich zkušenosti. Nastupoval jsem s tím, jako by byl stav vyrovnaný a dal jsem do toho vše,“ přiblížil a byl rád, že se ho jako studenta netýká taxa za hattrick do týmové pokladny.

V posledních týdnech bojoval hned na třech fotbalových frontách. Hlavní prioritou ještě zůstává pro Davida tým staršího dorostu. „Nezačali jsme úplně na výbornou, ale doháníme ztráty a tým šlape jako hodinky,“ chválí své spoluhráče z U-devatenáctky.

I. B: Antoš si schoval repete na poslední minutu, za tři body i Všestudy a Lužec

V mužích roli střídajícího bere a je rád, že mladí na Pšovce dostávají prostor otrkat se mezi zkušenými. Po konci v poslední mládežnické kategorii si pochopitelně dělá zálusk na víc. „Doufám, že se v příštím roce prosadím do základní sestavy,“ plánuje.

Stejně jako většina kluků v jeho věku sní o tom, že se jednou bude fotbalem živit a zahraje si třeba i v nějaké věhlasné zahraniční soutěži. V jednu chvíli měl dost možná už i nakročeno. „V patnácti letech jsem dostal nabídku do FK Mladá Boleslav, kde jsem si párkrát zahrál, ale kvůli zranění jsem se vrátil zpět,“ prozradil, že byl blízko odchodu ze Pšovky, za kterou hrál mimochodem i jeho děda.

A kdyby to snad náhodou s první ligou nevyšlo, v záloze má i náhradní plán. V Roudnici nad Labem studuje obor autokarosáře.