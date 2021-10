Šéf Rapidu Matěj Čapek označuje Olympik za tým, který je hlavně v domácím prostředí schopný potrápit i největší favority. „Mělník je z mého pohledu černý kůň celé letošní sezony a do vzájemného utkání nastoupí jako jasný favorit. Přesto uděláme maximum, abychom navázali na dvě výhry v řadě. K bodovému zisku povede cesta pouze přes stoprocentní výkon a maximální zodpovědnost všech hráčů Rapidu.“

„S Ústím to pro nás bude zápas prakticky po měsíci, což je velký výpadek z rytmu. Navíc nás během reprezentační přestávky potkalo velké množství zdravotních komplikací, takže se nedařilo ani pořádně trénovat. Proto má Ústí velkou výhodu. Navíc může hrát v pohodě, protože dokázali dvakrát zvítězit. Věřím však, že kluci budou o to víc nažhavený na mistrovský zápas a navážeme třemi body na začátek sezony,“ vyhlíží zápas trenér Olympiku Jakub Němec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.