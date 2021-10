Poločasový rozdíl platil s posunem jednoho (opět snadno) přetaveného rohového kopu na každé straně také po závěrečném hvizdu. Milan Bialek končil zápas s hattrickem, Tomáš Fichtner přidal ke dvěma gólům tři asistence. Oba soupeři se srovnali na devíti bodech, Severočeši ale odehráli o dva zápasy víc. K dalšímu utkání Mělničtí pojedou v pondělí do Brna na Helas.

Zdržálek s Babovákem sice v rozmezí necelé půlminuty dvakrát odpověděli na vedoucí gól Démonů. Ti ale bleskově srovnali a do půle ještě dvakrát odskočili. Hosty může mrzet, že se vždy nechali snadno zaskočit rozehrávkou standardní situace, na kterou se rozhodně mohli připravit lépe. O utkání to prakticky rozhodlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.