Tamní pořadatelé z Dynama hledají pro akci, na které měly startovat i jedenáctky kralupského FK 1901 a SK Dolní Chabry (Libčice odřekly), náhradní termín. Pro divizní kohouty měl být duel s pražským Tempem (I. A třída) poslední společným bodem červnového programu.

„Dva dny pršelo, hřiště bylo pod vodou a nechtěli jsme si jej rozbít. Nemělo to smysl. Byl by to jen souboj s vodou, terénem a bahnem. Tréninkem jsme ukončili sezonu a kluci teď mají tři týdny volno,“ informoval trenér Sokola Libiš Luboš Urban.