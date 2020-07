Slaný arašíd, estragon, kaštany, skořice, mango s chilli, olivy, okurky, sezam, becherovka nebo dokonce tvarůžky. Zmrzlináři se předhánějí, z jakých ingrediencí vyrobí tu nejlepší chladnou pochoutku.

Například zázvor v řeckém jogurtu, mátovou zmrzlinu s pepřem a čokoládou nebo zmrzlinu s příchutí masala čaj nabízí ve svém krámku v Českých Budějovicích Kateřina Davidová.

Zmrzlina, kterou vyrábí, je natolik dobrá, že ji herec a gurmet Lukáš Hejlík zařadil do své Gastromapy aplikace, která sdružuje tipy na zajímavé restaurace, kavárny nebo cukrárny. Nejoblíbenější je avšak dle slov Kateřiny Davidové ta s příchutí pražené bílé čokolády s levandulí. „Vždycky, když ji udělám, tak je ještě v ten den pryč,“ prozradila sympatická maminka tří dětí.

„Hodně oblíbená je také kávová zmrzlina s mákem. Tu dělám ze stoprocentní arabiky,“ poodhalila tajemství svého úspěchu, jimiž jsou poctivé suroviny.

Zchladit se u ní v krámku mohou i ti, kteří dávají přednost sorbetům. „Dělám hrušku v ryzlinku, citron s bazalkou a kokosové mléko s limetkou a chili,“ popsala původně rodačka z Opavy.

Na otázku, odkud bere inspiraci pro své zmrzliny, odpověděla: „Mám dvě knížky, z nichž čerpám, a pak mám ještě knihu, kterou využívají i kuchaři. Jmenuje se The Flavor Bible. Vymyslím si třeba, že chci udělat něco z lokálního ovoce, například tmavého bezu, tak v té knize najdu, co se k tomu hodí přidat, pokud tedy nechci sama experimentovat,“ dodala Kateřina Davidová s tím, že dřív výtvory testovala na kamarádech.

Fronta až na hodinu

Podupávat hodinu netrpělivě ve frontě na zmrzlinu? No to už musí chladivé sladké mámení, které se okamžitě rozpouští v ústech, stát opravdu za to. Na Pecce vyrábí takový zázrak přímo na náměstí. Před pěti lety tu otevřeli Cukrárnu a kavárnu Zlatá Pecka, kde zmrzlinu připravují doslova ručně.

Provozovatelé měli zpočátku představu o malé klidné cukrárně s neobvyklou zmrzlinou, ale netradiční pochoutka si našla své zákazníky. Ty sem dnes jezdí dokonce z Prahy, Kutné Hory, Kolína a dalších míst republiky.

Zdroj: Deník

„Zakládáme si na tom, že naše zmrzliny jsou bez éček, palmového oleje a přidané chemie,“ uvedli provozovatelé cukrárny. Pecku z Pecky tu vyrábí z mraženého ovoce. Zákazník si může nechat „natočit“ 100% ovocný sorbet, nebo může kombinovat mléčný základ z tvarohu, jogurtu nebo smetany s jahodami, malinami, višněmi, borůvkami, nově třeba i s rakytníkem, zkrátka podle své chuti.

Naservírují vám tu také veganskou zmrzlinu, nebo výbornou kopečkovou. Ochutnat můžete také slaný karamel nebo čokoládovou pochoutku z 80% čokolády.

Zmrzlina se vyrábí ručně ve zmrzlinovém smoothie, kdy může zákazník sledovat celý proces naživo.

Před pěti lety se rozhodli začít vyrábět vlastní zmrzlinu. Dnes se pyšní řadou ocenění v Česku i v Evropě. Tomáš Mrkos a Ivo Nádeníček z Tomivo Gelato jsou loňskými držiteli nejvyšší možné atestace pro výrobu řemeslné zmrzliny.

Jak to všechno začalo? Na samém začátku byla záliba dvou společníků a kamarádů v pojídání zmrzliny. Hlavně té v Itálii, a potom také zkoušení různých výrobců u nás. „Zmrzliny jsme si dávali opravdu všude. V parných dnech jsme objížděli okolí a jezdili po vyhlášených zmrzlinách. A přemýšleli jsme, proč je v nich takový rozdíl. Těm z vyhlášených italských zmrzlináren se přiblížily některé jen nepatrně, vyprávěl loni Tomáš Mrkos.

A tehdy přišel nápad na výrobu vlastní zmrzliny. Jelikož oba kamarádi podnikali v jiném oboru, šli nejprve na zmrzlinový kurz, postupně se zdokonalili i v Itálii.

Pravé gelato a sorbety, které dělají, jsou bez lepku, umělého dobarvování a dochucování. „Vyrábíme i různé netradiční příchutě a speciály, ale prosazujeme hlavně tradiční chutě jako vanilka, čokoláda, pistácie, jahoda, malina, a vyplácí se to,“ dodal zmrzlinář.

DÁTE SI SORBET, ČI NANUK? ZKUSTE JE PŘIPRAVIT DOMA

Perníková zmrzlina

SUROVINY: smetana na šlehání 500 ml, mléko 300 ml (polotučné), cukr krystal 130 g, med 40 g, žloutek 5 ks, skořice 1 ks, hřebíček 5 ks, badyán 5 kusů, nové koření 5 ks, koriandr 1 lžička, anýz 1 lžička, zázvor (2 cm), sůl

POSTUP: Svitek skořice rozbijte na menší kousky, zázvor nakrájejte nadrobno. Rozpalte hrnec a nasucho v něm opražte všechno koření kromě zázvoru. Zalijte ho mlékem. Přidejte smetanu, cukr, zázvor a sůl. Ztlumte plamen a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Odstavte z ohně a 30 minut louhujte. Připravte si dvě mísy. Do jedné odměřte med a nahoru položte síto. Ve druhé rozmíchejte žloutky. Znovu směs zahřejte tak, aby byla horká. Pramínkem přilévejte ke žloutkům a míchejte. Vzniklou směs vlijte do hrnce a vařte až zhoustne. Přelijte přes sítko do mísy s medem. Dejte vychladit a umíchejte ve zmrzlinovači nebo několikrát prošlehejte tyčovým mixérem.

Kiwi nanuky



SUROVINY: čokoláda hořká 1 balení, kiwi 2 kusy, dřívka na nanuky 6 kusů



Postup: Čokoládu jsem rozpustil v mikrovlnné troubě a nechal jsem ji přibližně čtvrt hodiny odstát. Mezitím máma oloupala kiwi a nakrájela je na asi centimetrová kolečka. Vybral jsem šest největších a do každého z nich jsem zespodu opatrně vmáčkl dřívko tak, aby to vypadalo jako kiwi nanuk bez čokolády. Pak jsme je dali asi na 15 minut mrazit. Na velký tác jsem položil voskovaný papír na pečení. Ledová kiwi na dřívku jsem namáčel v rozpuštěné čokoládě. Protože byla kiwi hodně studená, čokoláda na povrchu rychle ztuhla a nestékala. Nanuky jsem odkládal na pečicí papír a pak jsme je i s tácem dali do ledničky. Těsně před oslavou máma kiwi nanuky opatrně sloupala z pečicího papíru.

Sorbet ultraviolet

SUROVINY: švestky 800 gramů, voda 175 mililitrů, cukr třtinový 160 gramů (nebo bílý cukr), badyán (podle chuti), skořice (podle chuti), hřebíček (vcelku, podle chuti), šťáva citronová, rum 3 lžíce (nebo slivovice nebo Amaretto)

POSTUP: Omyté švestky rozpulte a vypeckujte, dejte do hrnce, přidejte vodu a cukr, promíchejte. Vařte na mírném plameni, dokud se švestky nezačnou rozpadat a slupky nepustí šarlatovou šťávu. Přidejte koření a citronovou šťávu a nechte směs zcela vychladnout, ideálně přes noc, chuť pak bude intenzivnější. Vyndejte koření a rozmixujte dohladka. Přidejte podle chuti alkohol, rum či slivovice propůjčí sorbetu vlastenecký náboj, Amaretto je zase noblesnější. Směs vlijte do zmrzlinovače nebo uložte v nádobě do mrazáku. Pokud zvolíte druhou možnost, nezapomeňte sorbet promíchávat vidličkou, aby se narušila struktura ledových krystalů.