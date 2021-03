Budeme potřebovat:

půlka dýně (máslová nebo hokaido)

120 ml vlažného mléka

45 g másla

1 vejce

50 g třtinového cukru

špetka soli

6 g sušeného droždí

340 g hladké mouky

pekanové ořechy (nebo mandle)

Na potření:

1 vejce

2 lžíce másla

2 lžíce medu

Postup: Dýní oloupeme, nakrájíme na menší kostky a dáme do pečicím papírem vyloženého pekáčku. Přiklopíme víkem či alobalem a pečeme na 175 °C do změknutí (cca 30 minut). Jakmile se dá dýně lehce vidličkou rozmáčknout, vyděláme z trouby a necháme vychladnout. Do mísy odvážíme mouku, uděláme důlek uprostřed, nasypeme sušené droždí, cukr, na kraj do mouky zamícháme sůl, přidáme vlažné mléko, rozpuštěné vychladlé máslo, jedno vejce a vidličkou rozmačkanou dýni (odvážíme 130 g).

Tvar dýněček lze udělat potravinářským provázkem nebo nůžkami – po obvodu je nastříháme nůžkami potřenými olejem.

Vymísíme hladké těsto. Pokud máte robota, hnětací metličky na mixéru či domácí pekárnu, nechte pracovat stroje. Vymísené těsto vložíme do olejem vymazané velké mísy, zlehka posypeme hladkou moukou, přikryjeme utěrkou a necháme kynout cca 1 hodinu. Poté těsto přendáme na vál a rozdělíme na cca 15 dílů. Z každého dílku uděláme měšec a upravíme na kuličku (můžeme i něčím naplnit).

Potravinářským provázkem (cca 70 cm) vždy uděláme uzlík a otočíme, naznačíme tak záhyby dýně. Neutahujeme, ještě nakynou. (Nebo jednodušeji – po obvodu nastřiháme nůžkami potřenými olejem). Poskládáme s odstupy na dva plechy vyložené pečicím papírem, zakryjeme potravinářskou fólií a necháme 40 minut kynout. Poté rozkvedláme vajíčko a dýněčky pomašlujeme.

Rozehřejeme troubu na 175 °C. Pečeme ve vyhřáté troubě cca 20 minut, dozlatova. Ihned po vytažení potřeme rozpuštěným máslem smíchaným s medem. Odstřihneme provázek, stopku uděláme z rozpůleného pekanu a vychladlé podáváme. Nejlíp chutnají s plátky studeného másla, případně s oblíbenou marmeládou. Pokud vám nějaké vychladlé dýněčky zbydou, do druhého dne vydrží krásně měkké ve vzduchotěsné krabičce či dobře zadělané do potravinářské fólie.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.