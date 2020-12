Cvičení ve Spolaně: Experimentovalo se s propan-butanem

/FOTOGALERIE/ Jestliže v areálu neratovické Spolany shořelo osobní auto, nikoho to v pátek nepřekvapilo. Stalo se totiž přesně to, co se stát mělo. Uskutečnilo se předem plánované cvičení nejen za účasti podnikových hasičů, ale zastoupení měl i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.

Cvičení hasičů ve Spolaně Neratovice. | Foto: archiv hasičů