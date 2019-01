Střemy /FOTOGALERIE/ -Za čtyři roky už to bude sto třicet let, co byl ve Střemech založen sbor dobrovolných hasičů. Už tehdy místní lidé věděli, jak moc je důležité mít v obci muže, kteří jejich domy a majetky ochrání před ničivými plameny a ostatními pohromami.

Sbor býval větší

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Střemy celkem čtyřicítku členů. Před lety jich však bývalo podstatně víc.



Zasahuje deset hasičů

Zásahová jednotka dobrovolníků ze Střem má podle jejího velitele Vlastimila Vajse deset členů, z nichž jsou dva noví dorostlí hasiči. K zásahům jsou svoláváni většinou sms zprávami, které rozesílá starosta obce. „Jeden z členů jednotky je profesionálním hasičem v Mělníku, proto operační středisko po minulé vichřici kontaktovalo přímo jeho,“ uvedl Vajs.



Vyjíždí skříňovou avií

Průměrně k pěti výjezdům ročně vyjíždí střemští dobráci skříňovou avií osazenou požární stříkačkou PS 12. Ve zbrojnici mají připraveny ještě dvě další stříkačky, z nichž jednu mají určenou hlavně na závody. „Jelikož nemáme cisternu, naše výjezdy spočívají spíš v technické pomoci, jako je čerpání vody nebo likvidace spadlých stromů,“ prohlásil Vajs a dodal, že jednotka patří do skupiny JPO 5, což je výjezdovka obce s nejnižším počtem obyvatel.



Nejnižší kategorie

Dobrovolníci ze Střem by se rádi dostali do vyšší kategorie jednotek požární ochrany, v níž by měli větší šanci získat cisternový vůz. „Bylo by dobré, kdyby jsme se spojili s blízkými obcemi jako například se Lhotkou a obcí Hleďsebe. Mohli bychom se tak zařadit do třetí kategorie jednotek požární ochrany,“ konstatoval velitel jednotky Vlastimil Vajs.



Úspěšní v soutěžích

S malým počtem zásahů hasiči ze Střem bohužel nevynikají, ale za to se jim daří v soutěžích v požárním sportu. „Byly doby, kdy jsme jezdili až na sedmnáct závodů ročně, nyní je to kolem třinácti,“ podotkl velitel dobrovolných hasičů Vajs.



Soutěžila i mládež

Sbor měl ještě nedávno soutežní družstvo dorostenek, dorostenců i žen, ale nyní už za požárním sportem vyrážejí jen muži. „Děti už o to zájem nemají a dorostence nemáme. Je to škoda, ale nic s tím nenaděláme,“ dodal velitel.



Hasičskou zbrojnici zdobí desítky pohárů, které získala hasičská mládež. „Naše dorostenka vyhrála na krajské soutěži, dorostenec získal první místo na kraji a postoupil na republiku,“ připomněl největší úspěchy mládeže Vajs.



Mužské družstvo dobráků ze Střem se každoročně v soutěžích umísťuje na předních pozicích a to i přesto, že v obci nemají téměř žádné možnosti na trénování.



„Trénujeme jen tak na sucho před zbrojnicí a mnohdy se ani kvůli zaměstnání nesejdeme,“ řekl velitel jednotky, který se za posledních deset let zúčastnil kromě jediné všech soutěží, na které střemští byli.

V letošním roce vyhráli okresní kolo v Konětopech a získali tak pošesté v řadě první místo. V Zárybech vybojovali pohár a v byšickém poháru skončili druzí. Největším úspěchem v požárním sportu je pro hasiče páté místo na krajském kole a vítězství v nočním závodě výjezdovek v Dolínku.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.