V současné době žije Sbor dobrovolných hasičů (SDH) z Kel především úspěchy svých mladých členů (ale samozřejmě nejen jimi), o něž se ve sboru příkladně starají.

SDH Kly má celkem devadesát členů, z toho značně velkou část tvoří právě mládež. Jak sdělil jednatel sboru Martin Kurc, členů ve věku 3 až 18 let mají osmačtyřicet, a to téměř ve všech kategoriích: v přípravce, v mladších a starších žácích a v dorostenkách.

Letos se sbor může chlubit poměrně výraznými úspěchy v okresním kole celoroční mládežnické hry Plamen: mladší žáci v ní v rámci okresu skončili na druhém místě, starší na místě třetím.

V soutěži žen má sbor také úspěchy, ačkoliv jej reprezentují dorostenky. Protože dorostenky nemají ve své kategorii s kým soutěžit, závodí se ženami. Tato soutěž se uzavírá až na podzim a dorostenky se v tuto chvíli „přetahují“ o první místo se svými tradičními rivalkami z obce Tuhaň. „Na podzim se uvidí, jak to dopadne. Je to naše milá konkurence, panuje mezi námi taková ta správná rivalita. My proti sobě samozřejmě soupeříme, ale zároveň si i pomáháme, když je potřeba,“ uvedl ke konkurenci ze sousední obce Martin Kurc.