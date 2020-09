„Jelikož se jednalo o poslední závod, v rámci závěrečného ceremoniálu byli oceněni i vítězové celého seriálu této soutěže,“ podotkla mluvčí Špačková.

Při této příležitosti převzala Johanka Vaculíková ze Sboru dobrovolných hasičů Tuhaň zlato za prvenství mezi středními dorostenkami; tedy ve věkové kategorii 15 až 16 let. A daleká cesta do Ostravy pro ni znamenala nejen jízdu za zlatem, ale i za osobním rekordem. Toho dosáhla právě při sobotním závodění na severu Moravy, řekl v pondělí Deníku starosta SDH Tuhaň František Dvořák. „Zvládla to i přes omezený trénink kvůli potížím s nártem,“ pochválil hasičskou sportovkyni, jejíž výkony sleduje už od jejích osmi či devíti let, kdy do sboru přišla – a postupně prošla kategoriemi mladšího i staršího žactva, přičemž se dostávala na vyšší a vyšší úroveň.

A už loni se se v rámci Českého poháru představila jeho velká naděje; tehdy ještě v mladší kategorii. „Dva závody vyhrála, jednou byla druhá a jednou čtvrtá,“ připomněl Dvořák, že Johanka získala stejný počet bodů jako pozdější vítězka. O konečném pořadí tehdy rozhodly pouhé tři setiny sekundy, o něž měla soupeřka lepší čas…

Hasičskému sportování se v Tuhani daří. I to se vyvíjelo postupně, jak se dařilo pořizovat překážky a dospělí se učili trénovat mladé svěřence. Nyní jsou Tuhaňští známí z řady soutěží, když na bližší závody vypraví i poměrně početný tým. Do Ostravy o víkendu jela čtveřice závodníků – a návrat to byl veselý nejen díky zlatu vybojovanému Johankou.

Zazářili i kamarádi. Jan Rychtařík, který byl loni na stovce dorosteneckým mistrem republiky, letos poprvé závodil mezi muži – a vyběhal si celkové třetí místo. A neztratily se ani sestry Dvořákovy, připomněl starosta sboru výkony svých dcer: Radka byla pátá a Lenka devátá.

Nyní Dvořák očekává, že by měl pokračovat halový seriál; tým se chystá na soutěž do Jablonce. Avšak jak se vše vyvine, bude záležet na tom, co udělá koronavirus. Na jeho vliv v ostatně v Ostravě upozornil i vítěz výstupu na věž v prestižní kategorii mužů z Jan Vyvial z SDH Kozlovice. Ten se netajil tím, že před startem čekal trochu lepší čas.

„Ale s výsledkem 14,02 sekundy jsem spokojen; i konkurence tu byla skvělá. Motivaci k trénování bylo těžké si udržet, na konci února jsem vyhrál první závod v Příbrami, sezona vypadala, že by mohla být výborná, pak se všechno přerušilo,“ odkázal na jarní výpadek. „Každopádně – když se naskytla příležitost jít si zazávodit na otevřené mistrovství, tuto možnost jsem uvítal,“ poznamenal. Jako otevřené mistrovství byl ostravský výstup uspořádán proto, na jaře se kvůli koronavirovým omezením neuskutečnila kvalifikační kola.