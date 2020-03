Jedenáct minut po šesté hodině byli profesionální hasiči z Kralup nad Vltavou na Mělnicku a členové jednotky dobrovolného sboru z Kozince vysláni na pomoc chovatelům v obci Holubice na Praze-západ. Po zhodnocení situace byli přivoláni ještě profesionálové z Kladna; právě ti přijeli s jeřábem. Za dohledu veterináře se s jeho pomocí skutečně podařilo postavit koně na nohy. Nejprve však hasiči museli rozebrat část střechy.

V okolí Prahy to však nebyla premiéra; podobně (tedy s rozebíráním střešních tašek) hasiči postupovali už v minulosti. Počátkem roku, 6. ledna, to bylo také v obci Holubice – a rovněž tehdy pomohla technika z Kladna. Tenkrát to byl popruh zavěšený na hydraulickém rameni nosiče kontejnerů pracujícím nad střechou. I díky této zkušenosti se vědělo, že nasazení jeřábu bude to pravé.