Pod jejich taktovkou proběhla na začátku prázdnin Letní zábava. Tuto společenskou událost pro dospělé pořádají hasiči s železnou pravidelností každý rok. K tanci i poslechu hrál návštěvníkům regionální muzikant Tomáš Kindl.

Poprvé v historii místních letních zábav se hasiči postarali dokonce o tombolu. A byla bohatá. Stejně jako při dalších akcích hasiči při organizaci využili kromě vlastních prostředků i peníze poskytnuté obcí a sponzory.

Účast na zábavách je vždy hojná, pohybuje se kolem stovky, loni dorazil rekordní počet sto třiceti lidí.

Červnový dětský den je přitom ještě navštěvovanější, letos jen dětí přišlo 135. Malí návštěvníci si užijí spoustu legrace a přitom se seznámí s hasičskou technikou a sborem.

Velmi oblíbené jsou také výlety pokaždé naplněným autobusem, ať už jsou jejich cílem sklárny, pivovar nebo jiná zajímavá místa.

V létě letošního roku hasiči zařídili také žlutý vláček zvaný Kokořáček, kterým se spolu s přihlášenými dětmi vydali na projížďku na hrad Houska. Jak řekl starosta sboru dobrovolných hasičů Petr Slíva, o výlet byl velký zájem: „Ani jsme všechny malé zájemce nemohli vzít s sebou, do vláčku by se nevešli. Ten by mohl být klidně o pár vagonků delší, a stejně by se zaplnil.“