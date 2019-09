K akci pojmenované po legendární počítačové hře se skládáním kostičkových prvků, jež nepůsobí jen jako pouhá zábava, se připojili i středočeští hasiči. Na svém facebooku nabízejí pohled z výšky na zásahový automobil, který je k vidění netradičně odstrojený – a vedle, jak na výřadu po honu, leží vyrovnané vybavení i s posádkou. Ačkoli to není uvedeno, záběry byly zjevně pořízeny na dvoře stanice profesionálních hasičů v Mělníku.

Stejně jako jinde na síti, i na facebookové stránce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se „přehlídka“, jíž se účastní jediný vůz, setkává se značným ohlasem. To se projevuje i v připojených komentářích. Opakují se v nich hodnocení jako „pecka“, „super“ či „boží“. A je zřejmé, že si zvědavci fotky prohlédli skutečně důkladně. „K jedné vestě a helmě chybí panáček,“ upozorňuje s doprovodem pobaveného smajlíka uživatel Sek Zby na to, že fotka představuje vybavení pro pětičlennou posádku, avšak muži jsou na ní jen čtyři.

Třeba Sobík Karpatský sice oceňuje zajímavý snímek – nicméně upozorňuje, že výzva je založena „na úhledném uspořádání do čtverce nebo do obdélníku včetně osádky“ – přičemž v tomto případě k tetrisové dokonalosti ještě kousek chybí. S tím za autory záběru souhlasí Petr Janda z mělnického územního odboru profesionálních hasičů. Nicméně… „Už takhle to dalo hodně práce a pár hodin to zabralo. Velmi jsme spěchali. Ale i tak si myslím, že výsledek se podařil. A nejsme jediní, kdo to nemá úplně přesně do čtverce,“ odpověděl Sobíkovi.

Zuzana Strouhalová zase podotkla, že v přehlídce vybavení něco chybí: hračka pro děti. Hasiči totiž s sebou vozí i plyšovou figurku dráčka v roli požárníka. Ta na místech rozličných malérů pomáhá osušit slzičky dětských účastníků mimořádných událostí – ať už jde o požár, či třeba – což bývá častěji – o dopravní nehodu.

Je zjevné, že pokud je cílem akce přitáhnout netradičním způsobem pozornost k práci záchranných složek, středočeských hasičům se to podařilo. Stejně jako to účinkuje jinde. Výzva #tetrischallenge se zřejmě zrodila u švýcarské policie – a nyní již žije skutečně celosvětovým životem. Zveřejněné záběry výbavy záchranných složek rozmanitého zaměření přitom mohou být zajímavou podívanou nejen pro laiky; rádi se podávají i samotní členové osádek vozů s majáky. Třeba pro Evropany může být zajímavé alespoň tímto způsobem omrknout, s čím pracují kolegové dejme tomu v asijských zemích. Leckdy by to mohlo být i inspirující.

V ohlasech k fotkám lze často najít otázku, co by se stalo, kdyby byl zrovna během manipulace s vybavením vyhlášen poplach a bylo třeba ihned vyrazit k výjezdu. To nicméně tvůrci snímků museli mít vyřešeno dřív, než se k focení rozhodli – a najít odpověď je snazší, než by se laikům zdálo. Vždyť se přece dělají i údržby vozidel a jejich vybavení – a to dokonce pravidelně – které také schopnost vyrazit do akce nemohou poznamenat. Zásadní přerovnání veškeré výbavy navíc nemůže být na škodu – snad by se to tak trochu dalo přirovnat k předvánočnímu gruntování či k jarnímu úklidu v domácnostech.