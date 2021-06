Poblíž Vyhlídky na Housecké vrchy nacvičovali letečtí záchranáři záchranu dvou osob ze skalního masivu – a zkušenost z tohoto cvičení se uplatní při skutečném zásahu, pokud by někomu bylo třeba pomáhat doopravdy. Zkušenost této turisticky mimořádně oblíbené lokality na Kokořínsku přitom ukazuje, že výraz „kdyby“ vlastně není zrovna přesný: spíš je na místě použít slůvko „až“.

Cvičení ve skalách na Kokořínsku prověřilo lezce i letecké záchranáře, ocenil v úterý nový ředitel mělnického územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel. Chválí, co chlapi na místech, kam se většina lidí vydává jen za krásnou vyhlídkou, dokázali předvést: lezecké družstvo z mělnické stanice profesionálních hasičů pomocí lan vyprostili ze skalní spáry osmdesátikilogramovou figurínu představující vážně zraněného horolezce. Následně se objevil vrtulník policejní letky s dalšími středočeskými hasiči na palubě, aby se zapojil do zásahu. Mimochodem: v roli leteckých záchranářů startujících na palubě policejního bellu do akce z ruzyňské základny se středočeští hasiči střídají s pražskými kolegy.

„Jeden příslušník byl spuštěn k figurantovi, který simuloval druhou zraněnou osobu uvězněnou na skále. Po zajištění byli oba vytaženi do vrtulníku pomocí palubního jeřábu,“ přiblížil ředitel Gabriel další dějství výcviku. „Na nedaleké louce byl figurant fiktivně předán zdravotnické záchranné službě. Letečtí záchranáři a posádka vrtulníku pak na louku přemístili také druhou „zraněnou“ osobu,“ vysvětlil, co obnášely cvičné přelety.