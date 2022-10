V sobotu 15. října se sešlo celkem pětatřicet závodníků rozdělených do kategorií dorost, ženy, muži do čtyřiceti a nad jednačtyřicet let, kteří měli za úkol zdolání trati připravené u místní hasičárny. Každý závodník zaplatil startovné 150 korun. „Poděkování také patří městu Veltrusy za finanční podporu a sponzorům za ceny pro závodníky,“ uvedli dobrovolní hasiči na svých facebookových stránkách.