Pohár zdatnosti, který odstartuje 7. září v poledne v Neratovicích, je soutěž určená pro širokou veřejnost a slouží k tomu, aby se účastníci pobavili a v dobrém rozmaru změřili své síly při plnění různých úkolů.

„Je to soutěž, kterou na náš počáteční popud vymysleli naši mladší kolegové,“ upřesnil velitel zásahové jednotky sboru Milan Valášek. Hlásit se mohou čtyřčlenná mužská nebo ženská družstva. Ta se pak mezi sebou utkají v celkem deseti disciplínách. Ty budou plnit postupně na asi kilometrové trase s cílem uběhnout celkovou vzdálenost od startu do cíle co nejrychleji a zároveň se co nejlépe vypořádat s jednotlivými překážkami.

Jde sice o zábavu, ale také o zdatnost. Ne všechny disciplíny jsou jen „sranda“. Proto jako první přijde na řadu převalování velkých pneumatik od traktoru na určenou vzdálenost. Po tomto silovém úkolu následuje úkol na obratnost: přenášení balonků z místa na místo. Jako třetí přichází kombinace dvou předchozích: tým společně překoná vzdálenost přesouváním dvou dřevěných palet a přeskakováním z jedné na druhou bez doteku se zemí.

TROFEJ PRO VÍTĚZE JE I LETOS PŘEKVAPENÍM

Dalším úkolem je „doplňování hasiva“, kdy vodou nabíranou ručně z Labe naplní postupně barel po okraj. Dále soutěžící střílejí vzduchovkou na cíl - při dobrém skóre družstvo obdrží časový benefit. Následuje překonávání lanové dráhy zavěšené mezi stromy, dále pádlování na pramici přes Labe na dva krát šedesát metrů a hned poté prolézání velkou rourou. Závěrečným úkolem je navlékání matic na tyč jednou rukou.

Soutěže se účastní nejčastěji hlavně spřátelení hasiči z okolí nebo z Prahy, složit družstvo a přihlásit se ale může kdokoli. Jednou s hasiči běhalo mužstvo složené z kolem projíždějících cyklistů. Jak pan Valášek potvrzuje, zábavy je pokaždé požehnaně. Podaří se letos opět, jak „káže tradice soutěže“, někomu na pádlovacím úseku utopit pramici?

Na závěrečnou otázku, jak vypadá pohár, se velitel jednotky jen zasměje a odejde ho novinářské návštěvě ukázat: „On je ten pohár totiž pokaždé jiný!“ Letos tak bude podoba trofeje opět připravena jako překvapení.