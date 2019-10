Už jen dojet přesně k místu, kde na památkovém objektu hoří, tak bývá mimořádně obtížné. Na místě samém pak čeká velmi členitý prostor, kde je pohyb velmi náročný. Při zásahu navíc musí mít hasiči na paměti, že všude kolem jsou jedinečné skvosty – a je třeba počínat si tak, aby nenatropili víc škody než užitku. Proto je vítané, když se s tímto prostředím mohou seznámit „nanečisto“: v rámci cvičení.

Naposledy se takový výcvik ve středních Čechách uskutečnil v pondělí 21. října. V areálu státního zámku Žleby na Kutnohorsku se do něj zapojily jednotky ze tří krajů, připomněl Petr Svoboda z centrály středočeských hasičů. S tím, že na pomoc památce nedaleko Čáslavi dorazili i příslušníci dobrovolných sborů z Pardubického kraje a z Vysočiny.

Hodinu před polednem se podnětem k poplachu stal kouř – použit byl „skutečný“ filmový dým – kterého si všiml kastelán při pravidelné prohlídce s návštěvníky. Scénář taktického cvičení stanovil, že „hořelo“ v zámecké kuchyni: od rozpálených kamen se vznítil hořlavý materiál odložený v jejich blízkosti, načež plameny zasáhly část kuchyně.

Že by k tomu mohlo dojít i ve skutečnosti, není tak nereálné, jak by snad leckoho napadlo: právě Žleby jsou známé návštěvnickou atraktivitou v podobě oživené zámecké kuchyně, kde ve vybraných dnech skutečně pracují kuchtíci a kuchtičky.

Když kastelán ohlásil požár na tísňovou linku, dostali hasiči současně informaci, že se pohřešují dva lidé z kuchařského týmu. „Operační důstojník k požáru vyslal jednotky z druhého stupně požárního poplachu,“ konstatoval Svoboda. S tím, že jako první dorazili místní dobrovolní hasiči, kteří potvrdili zakouřený prostor kuchyně a pravděpodobný požár.

„Zároveň bylo vytvořeno na nádvoří dopravní vedení hasební vody s rozdělovačem a dva útočné C proudy. Hasičům v dýchací technice se podařilo simulovaný požár za pár minut zlikvidovat a najít pohřešované osoby. Poté byla kuchyň pomocí přetlakové ventilace odvětrána,“ shrnul mluvčí příběh cvičného zásahu.

Nešlo přitom jen o trénink takzvaně nasucho. I když hasiči museli být velmi obezřetní, aby nic nepoškodili, přímo na místě si vyzkoušeli i práci s vodou. Mimo jiné ověřili funkčnost suchovodu – potrubí připraveného pro případný rozvod hasební vody – kterém je zámek vybaven, aniž by to rušilo návštěvnický dojem.

Vodu do něj čerpala přenosná požární stříkačka z blízké řeky Doubravy. „Následovalo ustavení výškové techniky vedle věže a zkouška dopravy vody na její střechu,“ doplnil Svoboda. Ani to památce neublíží: je to podobné, jako když sprchne.

Účast na hasičském cvičení na zámku Žleby



* Středočeský kraj: HZS Čáslav, HZS Kutná Hora, SDH Žleby, SDH Vrdy, SDH Dolní Bučice, SDH Potěhy, SDH Bratčice, SDH Zehuby



* Pardubický kraj: SDH Ronov nad Doubravou, SDH Třemošnice



* Kraj Vysočina: SDH Golčův Jeníkov



Zdroj: HZS Středočeského kraje