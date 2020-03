Středočeští hasiči se v neděli zapojili do přepravy českých občanů z ciziny, kterou organizuje ministerstvo zahraničních věcí. Pomáhá v návratu do vlasti lidem, kteří v důsledku karanténních opatření spojených s šířením nového typu koronaviru uvízli na evropských letištích.

Středočeští hasiči se v neděli zapojili do přepravy českých občanů z ciziny. | Foto: HZS ČR

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vypravil v neděli ráno autobus na letiště do Mnichova. Výstupní stanicí pak nebylo ani Kladno, ani Praha – své pasažéry autobus vysadil v Plzni, odkud už mohli pokračovat do svých domovů veřejnou dopravou. Další autobus pak byl vypraven do Mnichova odpoledne – opět s cílovou stanicí v Plzni.