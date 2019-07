Ve hře Plamen soutěžily i dva středočeské týmy

/FOTOGALERIE/ Skandování. Výkřiky. Bubny. Vyběhnout, přenést hasičský přístroj, zapojit hadice, proběhnout do cíle. Takové jsou disciplíny na šedesátimetrové štafetě. Jsme ve Vlašimi na Benešovsku, kde se aktuálně odehrává Mistrovství ČR hry Plamen. Tempo bubnování se zrychluje. Závodník se blíží do cíle. Je to tam!

Na druhé straně jsou ale závodníci, kteří teprve čekají, až na ně přijde řada. Nebo čekají na další disciplínu. Občas je nutné smočit se v jedné z nádrží, ze kterých hasiči čerpají vodu. Je velké horko. Na republice reprezentuje své kraje celkem patnáctka desetičlenných družstev dobrovolných hasičů. Každý kraj má jedno, jen Středočeský kraj dvě. Za střední Čechy závodí SDH Počepice a Písková Lhota. SDH Počepice zaběhly štafetu velmi slušně; na soutěži na republikové úrovni přitom byly poprvé. „Jsme velice nadšeni. Po postupu z okresního kola jsme měli asi měsíc na krajské kolo, kde jsme se disciplínám věnovali rovnoměrně," odpověděl Lukáš Pekárek, vedoucí družstva na dotaz, jaká byla příprava jeho týmu. Naopak středočeské družstvo hasičů z Pískové Lhoty zažilo účast na republice již několikrát, řekla jejich vedoucí Tereza Nováková. „Zaběhli jsme výborný čas na štafetě, jsem naprosto spokojená. Druhá štafeta menších dětí byla také dobrá, zaběhly osobní rekord," vysvětlila. Tým navíc čeká olympiáda ve Švýcarsku v disciplínách CTIF. „Tady si vyzkouší start na velkém závodě, kde je spousta lidí, fanoušků, to je fajn," dodala. Celkové výsledky MČR Plamen dorost 1. Manětín

2. Počepice

3. Bludov

4. Chlumec nad Cidlinou

5. Písková Lhota

6. Borová

7. Lukavice

8. Dolní Měcholupy

9. Mistřín

10. Pohořelice

11. Kojetice

12. Jablonec nad Jizerou

13. Vědomice

14. Dolní Bukovsko

15. Mezirolí

Autor: Jakub Šťástka