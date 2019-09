Veltruští hasiči jsou sbor, který před deseti lety, tedy v roce 2009, prošel svým malým znovuzrozením. Roky před tímto datem nebyl sice přímo zrušený nebo neexistující, prakticky však nevykazoval žádnou činnost a aktivitu. To se změnilo právě před jednou dekádou, kdy se několik mladých iniciativních mužů rozhodlo znovuobnovit výjezdovou jednotku a posléze i sbor.

SDH Veltrusy | Foto: archiv SDH

Už na přelomu let 2009 a 2010 vlastními silami zrekonstruovali hasičský dům, v němž dali do pořádku zastaralé a nevyhovující vnitřní zařízení a vybavení. Následně se pustili do všech různých hasičských aktivit tak, jak si to sbor založený už v roce 1881 zasluhoval a zasluhuje.