/FOTOGALERIE/ U nedomického rybníka se to začátkem července roku 2009 hemžilo hasiči a jejich technikou. Není divu, hasiči z Ovčár a Nedomic slavili 120 let.

Oslavy 120. let od založení Sbotu dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice | Foto: Deník/ Jiří Říha

Navléknout ochranné vesty, běžet k zelené pramici a hurá napříč nedomickým kačákem. Vyskočit na břeh, rozmotat a napojit hasičské proudnice, překonat překážky a uhánět ke stánku s pořádnou zásobou krabicového mléka. Čapnout plastový kelímek naplněný bílým mokem a lupnout ho do sebe. Nakonec rozpojit a smotat hadice a přes rybník zpátky k rozhodujícím stopkám. A to všechno v co nejlepším čase!