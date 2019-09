Bojovat o lidské životy budou hasiči počátkem týdne prakticky naráz hned na 14 místech v Mělníku i v okolí města. Však se tam kvůli tomu také sjedou zástupci jednotek z celé republiky. A hned ti nejlepší z nejlepších. Mělnicko hostí IV. ročník soutěže profesionálních hasičů v poskytování první pomoci.

Profesionální hasiči soutěží ve vyprošťování figurantů z havarovaných vozů. | Foto: Josef Beneš

Klání, které středočeští hasiči pořádají ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, se koná po dva dny; od pondělí 9. do úterka 10. září. A hned z kraje nabídne zájemcům o práci hasičů podívanou na to, jak to vypadá na místě zásahu, k němuž se v případě, že se jedná o ostrou akci, rozhodně takto blízkou nedostanou. Alespoň ne v případě, že sami nejsou pacienty. Pozvánkou na mělnické náměstí Míru jsou tři devítky: 9. 9. od 9 hodin. Přímo na tomto náměstí, kam jsou zváni zvědavci z řad široké veřejnosti, bude jedno z divácky atraktivních stanovišť.