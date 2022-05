„Vydal jsem se tehdy do Dánska, kde jsem se zkontaktoval s člověkem, který tam má významnou pozici mezi sběrateli veteránů. Přivezl jsem si čtyřválcový motocykl Ariel ze třicátých let minulého století. Začali mě oslovovat další sběratelé, kteří měli zájem o podobné stroje, a já po ně jezdil čím dál tím víc do ciziny. Sám jsem už měl plné garáže, takže už jsem nechtěl rozšiřovat svou osobní sbírku. Časem pak přišel nápad, že bych mohl svoji sbírku vystavit,“ říká sběratel.

Začalo to jedním trabantem. Dnes má sběratel z Brna celé retro muzeum

Zázemí nakonec našel v bývalé evangelické škole a později modlitebně ve Svratouchu na pomezí Čech a Moravy ve Žďárských vrších. Památkově chráněný objekt koupila a zrestaurovala obec a nakonec zde vzniklo Muzeum historických motocyklů.

Podobných expozic je po republice hned několik, to ve Svratouchu má ale jednu zvláštnost. Zatímco jinde tvoří většinu sbírek stroje tuzemské výroby, především značek Jawa a ČZ, tady najdete unikání kousky z celého světa – například z Velké Británie, Dánska, USA, Francie nebo Německa.

Projel celou Evropu

„V touze získat zajímavé stroje jsem projel prakticky celou Evropu a dneska už mě můj koníček v podstatě i živí, což je výborné. Byly doby, kdy jsem najezdil kvůli motorkám po Evropě i přes sto tisíc kilometrů za rok. Pro jeden stroj jsme třeba byli až na severu Finska. Šlo o německou motorku Zündapp 750 s postranním vozíkem a veškerými vojenskými doplňky, kterou jsme získali od více než devadesátiletého majitele. Prodal nám ji jen proto, že půjde do muzea,“ popisuje Šiller.

Nad přípravou muzea, jednotlivých exponátů a dekorací strávil se svým kamarádem mnoho stovek hodin. Každá motorka má svůj příběh a sběratel ho návštěvníkům umí přiblížit. „Stane se, že přijede skupina lidí, mají zájem a ptají se. Já jim vyprávím, podělím se o své zážitky a z původně plánované hodinové návštěvy se stane klidně tříhodinová. Už se nám i stalo, že se u nás pár chlapů rozbrečelo nadšením. To je potom pro člověka ta největší odměna,“ dodává sběratel.

Pokud i vás láká vůně benzinu a starých časů, můžete si sbírku ve Svratouchu prohlédnout v sezoně od června do září. Otevřeno je denně kromě pondělí, a to od 10 do 17 hodin. Pro fajnšmekry tady pak každoročně pořádají setkání historických vozidel, kde kromě motorek uvidí i dnes už legendární automobily nebo dobové traktory. Letos se uskuteční v sobotu 16. července.