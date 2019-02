„Splnili jsme náš úkol. Z kluků mám velmi dobrý pocit. V mužstvu panuje pohoda a soudržnost. Na Čáslav můžeme jít zcela s čistou hlavou a bez strachu,“ užíval si postup mezi nejlepší čtyřku soutěže trenér Junioru Jiří Škubal.

Domácí přitom začali velmi slibně. Než se hráči a fanoušci rozkoukali, mohli se Rakovničtí radovat z úvodní branky. Do listiny střelců se zapsal Martin Tolkner, který se před utkáním dočkal ještě jednou poděkování za poskytnutí první pomoci jednomu z mělnických hráčů během středečního utkání.

Jenže to bylo ze strany domácích na hodně dlouho všechno. Druhý gól Rakovníka dal stejný hráč, ale to už měla hostující družina dostatečný náskok a ve velké pohodě kráčela k vítězství.

Na úvodní branku domácích hosté odpověděli v deváté minutě. Že je po dramatickém kolapsu v prvním čtvrtfinále znovu fit a patří k tahounům, potvrdil Tomáš Havel. Po jeho vyrovnání pro sebe Mělničtí zlomili zápas na konci první třetiny, kdy během minuty udeřili dvakrát.

A když pak domácím borcům nasypali v prostřední třetině do brány další tři puky, nebylo o postupu Junioru do dalších bojů sebemenší pochyb.

„Po nervóznějším a vlažnějším začátku, kdy jsme dostali i poměrně smolný gól, jsme se začali zvedat. Po obratu výsledku to od nás byl takticky i herně velmi dobrý výkon. Dařila se nám rozehrávka i rychlý přechod dopředu,“ rozebíral utkání kouč vítězů, podle kterého soupeř jen těžko hledal protizbraň. „Muselo to pro ně být i psychicky náročné. Vedli a čekali, že budou mít navrch. Nám se navíc dařilo proměňovat šance,“ uvažoval nahlas.

Mělník se v semifinále střetne s Čáslaví, nejlepší celek základní části si rovněž ve dvou zápasech poradil s Velkými Popovicemi. O něco pikantnější bude souboj právě pro Jiřího Škubala, který u letců působil před svým loňským příchodem na soutok. První zápas je na pořadu ve středu 27. února v Čáslavi, v Mělníku se hraje odveta v sobotu 2. března. Případný třetí zápas opět v Čáslavi o den později.

HC Rakovník – HC Junior Mělník 2:8 (1:3, 0:3, 1:2)

Branky a asistence: 2. Tolkner (Burgr), 46. Tolkner (Ságner) – 9. T. Havel (Šubrt, P. Litera), 18. Cicvárek (P. Litera, Krejsa), 19. Stinka (Macek, Šípek), 31. Šípek, 32. T. Havel (P. Litera, Šubrt), 39. Šípek (Kapoun, Stinka), 46. P. Litera (Šubrt, Cicvárek), 60. Kulhánek (Šícha). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 350. První zápas 3:5, postupuje Mělník.