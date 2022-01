Počtvrté za sebou jste brali alespoň bod. Je to nejúspěšnější část sezony?

Z tohohle pohledu určitě. Ale těch bodů jsme mohli mít daleko víc. Body jsme poztráceli naprosto zbytečně. Mohli jsme být úplně jinde. Takhle to je a musíme jet dál.

První váš gól padl ze samostatného úniku. Čekal jste takovou příležitost?

To ne, vyplynulo to ze situace. Dobře jsme zblokovali soupeře v obranném pásmu. Se štěstím to projelo mezi nohy. Byl to pro nás důležitý gól.

Skvělý Plekanec! Hattrickem vystřelil výhru Rytířů

Vítězná branka padla z přesilovky, která se ale do gólu nevyvíjela dobře. Jak ji hodnotíte vy?Stále se hledáme, ještě to není ono. Sice jsme dali z početní výhody dva góly, ale pořád je tam spousta chyb. Musíme to hrát líp. I když z toho nepadne gól, potřebujeme si vytvořit tlak. To se nestalo. Naštěstí nám to tam i tak padlo.

Hattrick jste završil při hře soupeře bez brankáře. Měl jste to v hlavě?

Vůbec. Když je to o gól, tak to člověk nemůže řešit. Přiznám, že jsem nechtěl ani střílet. Hlavně jsem nechtěl zahrát na zakázané uvolnění. Že to tam dolétlo, to je super.

Povedlo se vám obrátit i přesto, že jste prohrávali o dva góly. Jak vás to nakopne?

Samozřejmě moc. Ale v předchozích částech sezony jsme na to nebyli schopní navázat. Teď jsme udělali šňůru zápasů, kde jsme bodovali. Tak snad v tom budeme pokračovat, aby nám to stačilo k dobrému umístění.

Stahl pendluje mezi druhou ligou a extraligou: Je to markantní rozdíl ve všem

Kde se vzala síla v obrat, když jste v sedmé minutě prohrávali už o dvě branky?

To byly takové šťastné góly. Druhý jsme si do brány tečovali sami. To měl brankář těžké. Byly to góly z ničeho. V podobné situaci už jsme byli během sezony několikrát. Hráli jsme dál.

Pomůže vám pro váš klid, že jste Zlínu odskočili na rozdíl 11 bodů?

Na podobnou otázku jsem odpovídal asi před měsícem. A během pár zápasů to bylo už jen o šest bodů. Pořád zbývá spousta zápasů. Nemůžeme to moc řešit a musíme to hrát alespoň tak jako v posledních zápasech. Věřím, že to dobře dopadne.

Kromě gólu vás ale potěšila i pěkná přihrávka na Adama Kubíka, že?

Měl jsem tam hodně času. Otevřelo se to tam, Budějovice asi čekaly něco jiného. Protihráči čekali kolem brány, trochu jsem zaváhal a tím se otevřel prostor na přihrávku a Áda to trefil.

Bylo poznat, že Kladno hrálo bez Jaromíra Jágra?

Už jsme na to zvyklí. Je to jen na něm, jak se cítí a kdy hraje či nehraje. Už tomu jen pak přizpůsobím lajny a styl hry.

Jan Šejhl